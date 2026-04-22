En libertad vigilada quedó estudiante detenido por encender una bengala en el Liceo Arturo Alessandri Palma de Providencia

Un estudiante de 16 años quedó este miércoles bajo libertad vigilada, sujeto al control del Servicio de Reinserción Social Juvenil, luego de ser detenido por encender una bengala en el Liceo Arturo Alessandri Palma de Providencia.

Los hechos se desencadenaron durante la mañana del martes. En ese momento, el menor abandonó uno de los baños del recinto educacional vistiendo un overol blanco para luego encender el elemento pirotécnico en pleno patio.

La situación fue controlada por un docente, quien resultó herido al retener al estudiante antes de entregarlo a efectivos de Carabineros. Al inspeccionar la mochila del aprehendido, los funcionarios policiales hallaron 19 botellas equipadas con mechas, destinadas a la confección de bombas molotov.

FORMALIZACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES

Por los delitos de amenazas e infracción a la Ley de Armas, el adolescente fue formalizado durante la respectiva audiencia. Aunque la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la cautelar de arresto domiciliario total, el tribunal rechazó dicha petición. En su lugar, la justicia decretó la prohibición absoluta de aproximarse al liceo y a las personas que participaron en su detención, sumado al control a cargo del Servicio de Reinserción Social Juvenil.

"SILLA MUSICAL" DE LA VIOLENCIA

Matías Künsenmüller, abogado de la municipalidad de Providencia, valoró la decisión del tribunal señalando: “Esta resolución lo que hace es acoger nuestra solicitud porque finalmente se prohíbe al imputado la aproximación al colegio, al liceo; no puede acercarse al colegio, y tampoco a las personas que fueron parte del proceso investigativo”.

En la misma línea, el jurista añadió que “el objetivo final es que todos aquellos alumnos que van todos los días a los establecimientos educacionales de la comuna puedan estudiar en paz, puedan divertirse en los recreos sin tener un riesgo a cada instante”.

Frente a este escenario, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, pidió al Senado incorporar una indicación específica dentro del proyecto de seguridad escolar. El propósito de esta medida sería impedir el ingreso a liceos emblemáticos a aquellos alumnos que hayan sido expulsados previamente por actos de violencia extrema.

Al respecto, el jefe comunal argumentó: “Este es un caso bien paradigmático, porque muestra esta verdadera silla musical de la violencia. Este es un estudiante al cual se le abrió protocolo de expulsión en Segundo Medio cuando estaban en el Liceo Lastarria. Entró al Liceo de Aplicación y fue expulsado por violencia, y nuevamente ahora entra al liceo Alessandri, en donde comete este acto de extrema violencia”.

Para concluir su intervención, señaló que “aquí hay, evidentemente, una violencia organizada, política, con el interés de destruir los liceos emblemáticos de nuestro país”.

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