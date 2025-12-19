En internación provisoria quedaron dos estudiantes de 16 años que lanzaron bombas molotov a personal de Carabineros en el INBA

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la internación provisoria de dos alumnos de 15 y 16 años del Internado Nacional Barros Arana (INBA), y dejó con arresto domiciliario nocturno a otro de 14; esto, por el lanzamiento de bombas molotovs en el exterior del establecimiento educacional de la calle Santo Domingo de Santiago.

Los tres fueron adolescentes fueron detenidos por Carabineros y formalizados este jueves 18 en el marco de una investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por los violentos incidentes ocurridos los días 2, 13, 20 y 22 de octubre pasado, protagonizados por encapuchados en el exterior del INBA.

Según expuso el fiscal Nicolás Beyer en la audiencia, los alumnos H.F.A.K.I., 15 años, y V.A.O.M., de 16, participaron en cuatro hechos de lanzamiento de artefactos incendiarios a funcionarios de Carabineros, mientras que A.J.S.D., de 14, estuvo involucrado en uno, por lo cual su medida cautelar fue de menor intensidad.

Gracias al peritaje audiovisual, el personal del OS9 logró identificar a los tres imputados y allanó sus domicilios este jueves a las 06:00 horas, logrando la detención de los tres menores junto con la incautación de evidencia, entre ellas, vestimentas y objetos personales vinculados al ataque incendiario, botellas de vidrio con mecha, pasamontañas, máscaras, teléfonos celulares y un computador.

Al momento de su captura, el fiscal Beyer detalló que "no hubo resistencia por los imputados, tampoco por parte de los familiares, quienes otorgaron las facilidades para que los carabineros pudiesen realizar su trabajo".

