En Estación Central y Graneros encuentran a nueve niños haitianos incluidos en listado de menores con paradero desconocido

Este jueves fueron localizados nueve niños haitianos que habían sido incluidos en el listado de menores con paradero desconocido por las autoridades.

La Municipalidad de Estación Central confirmó la ubicación de siete menores, mientras que los otros dos fueron encontrados por equipos municipales de Graneros, en la región de O’Higgins.

Los niños ubicados en la comuna de la región Metropolitana fueron hallados en distintos domicilios y ninguno de ellos residía en condiciones de hacinamiento, según consigna La Tercera.

El alcalde Felipe Muñoz explicó que “la Oficina Local de la Niñez de Estación Central, al igual como las del resto del país, se encuentra en un proceso de verificación respecto al listado de niños haitianos enviados por la Subsecretaría de la Niñez”, sostuvo.

Añadió que si bien los menores presentan condiciones de vulnerabilidad, “se encuentran escolarizados y pertenecen a la red social de nuestra comuna”.

Por su parte, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, dio a conocer que en la comuna existirían nueve menores incluidos en el listado remitido por el Ejecutivo.

“Se nos ha notificado que en nuestra comuna tendríamos cerca de nueve niños. Hoy, trabajando junto a nuestros equipos, hemos logrado ubicar a dos de ellos que están en nuestro colegio municipal y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero del resto de los niños”, declaró.

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