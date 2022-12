"En Chile se violan los derechos humanos de niños en manos del Estado”: Manifestante interrumpe discurso del presidente Boric

El presidente Gabriel Boric fue interrumpido en su discurso realizado durante la mañana de este sábado en la ceremonia de entrega del Informe Anual de la Situación de los Derechos Humanos 2022 por parte de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, en el centro cultural Gabriela Mistral (GAM).

Cuando el Mandatario se refería sobre la situación de los niños de nuestro país en materia de derechos humanos, una persona se levantó y le dijo que “en Chile se violan los Derechos Humanos de los adolescentes en manos del Estado”.

“Yo no le estoy pidiendo nada más, señor Presidente, que me escuche. En los gobiernos anteriores se violaron los derechos humanos de los niños. En este gobierno está pasando. No esperemos que al final de su mandato decirle al pueblo chileno que nuevamente le fallamos a los niños”, agregó el individuo.

Ante estas palabras, el Jefe de Estado le respondió “le agradezco su intervención. Respecto a lo profundo, estamos de acuerdo. Acá nosotros nos la vamos a jugar y vamos a gastar todas nuestras energías y recursos necesarios para poder sacar adelante eso. Si quieres conversar, podemos conversar a la salida. Muchas gracias”.

Añadió que “quiero que sepan que estas interpelaciones nos llegan, porque Chile tiene una deuda hace demasiado tiempo y qué bueno que hayan espacios donde podamos también conversarlas, donde la prensa pueda visibilizarlas y donde como autoridades nos hagamos cargo de estas interpelaciones y nos comprometamos más existencialmente a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de nuestra patria”.

Mientras se llevaba a cabo la ceremonia, en las afueras del GAM se produjeron incidentes por parte de manifestantes que intentaron ingresar a la fuerza al centro y que obligaron a suspender temporalmente el servicio de la estación Universidad Católica de la Línea 1 del Metro.

Personal de Control del Orden Público (COP) de Carabineros debió trabajar para instalarse en el acceso del GAM e impedir el ingreso de manifestantes, controlando la situación.

PURANOTICIA