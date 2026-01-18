Empresas de telecomunicaciones liberan servicios por incendios en las Regiones de Ñuble y Biobío

Ante la emergencia provocada por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, distintas empresas de telecomunicaciones anunciaron medidas excepcionales para facilitar la conectividad de las personas que viven en las comunas más afectadas por la catástrofe.

Una de las primeras compañías en informar acciones fue WOM, cuyo CEO, Chris Bannister, detalló que se decidió liberar el uso de datos móviles, llamadas y WhatsApp para clientes prepago residentes en las zonas afectadas. Además, la empresa reactivó servicios suspendidos por no pago y recomendó priorizar el uso de mensajes de texto (SMS) ante la sobrecarga de las redes.

Desde Movistar, en tanto, informaron la activación de bolsas de datos y minutos libres para usuarios de Ñuble y Biobío, con el objetivo de mantener conectadas a las personas en comunas impactadas. A ello se suma la habilitación de bolsas a costo cero para clientes prepago, la suspensión de acciones de cobranza, la reposicion de servicios cortados por deuda y la activación de roaming de emergencia.

Por su parte, Entel comunicó que los clientes con contrato móvil en comunas como Penco, Tomé, Concepción, Laja, Santa Juana y Nacimiento, en Biobío, así como Ránquil y Quillón, en Ñuble, contarán con reposiciones de servicio en caso de deuda y la suspensión de cortes por facturas impagas durante la emergencia.

Finalmente, Claro informó que liberó el tráfico para clientes con deuda y que, en el caso de los usuarios prepago, se realizó la carga de una bolsa de 10 GB, dirigida a habitantes de Penco, Tomé, Florida, Laja y Santa Juana. Las compañías coincidieron en que estas medidas buscan asegurar la comunicación durante la emergencia y facilitar el contacto con servicios de emergencia y redes de apoyo.

