Emiten nuevo aviso de marejadas que afectará a las costas del país: fenomeno se extenderá desde este miércoles 1

El Centro Meteorológico de Valparaíso de la Armada de Chile emitió un nuevo aviso de marejadas que afectará a las costas del país desde la región de Arica y Parinacota hasta el Golfo de Arauco, en la región del Bío Bío.

Este fenómeno incluirá a la Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández.

El evento comenzará a las 23:00 horas de este miércoles 1 de enero y se extenderá hasta la 01:00 horas del jueves 2 de enero.

En Rapa Nui, las marejadas se prolongarán desde las 20:00 horas del miércoles hasta las 23:00 horas del sábado 4 de enero.

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Corbeta Felipe Rifo Espósito explicó que: "Un tren de olas provenientes del hemisferio norte afectará a contar desde el día miércoles 1 de enero a nuestro litoral insular y continental de la zona centro y norte del país, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas al noroeste, alcanzando su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o altas mareas y en particular entre las 23:00 y 01:00 horas. Estas marejadas corresponden al primer aviso que afectará a las costas continentales durante 2025".

En ese contexto, la Armada hizo un llamado a evitar pasear por el borde costero y no acercarse a roqueríos. "No te expongas a riesgos innecesarios. La rompiente no solo trae agua, también piedras y escombros".

Cabe recordar que este es el segundo aviso que se emite en menos de una semana. El miércoles pasasdo, la Armada notificó de fuertes marejadas que afectarán hasta este martes al país.

