Emergencia por incendios forestales: anuncian toque de queda en la Región del Biobío

Ante la magnitud de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, las autoridades confirmaron la implementación de un toque de queda en sectores que serán definidos durante las próximas horas. La medida forma parte de una serie de acciones destinadas a reforzar la seguridad y facilitar las evacuaciones en medio de una de las emergencias más graves de la temporada.

La información fue confirmada por Edgardo Acevedo, Jefe de la Defensa Nacional para la región del Biobío, en un contexto marcado por evacuaciones masivas en comunas como Quillón y Ránquil, en Ñuble, además de Penco, Tomé, Florida y sectores de Concepción. A raíz de la gravedad del escenario, el Presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las zonas afectadas.

Respecto al alcance del toque de queda, Acevedo explicó que aún no se encuentran definidos los sectores específicos donde se aplicará la medida. “No tengo todavía definido el área específica donde lo vamos a abarcar, pero en las próximas horas va a ser informado”, señaló, precisando que los detalles se comunicarán mediante los bandos oficiales. Además, enfatizó la gravedad de la situación: “Estamos en medio de una tragedia que ha cobrado vidas de chilenos”.

En paralelo, durante un punto de prensa en Penco, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó el despliegue de personal militar para labores de resguardo y apoyo a las evacuaciones. “Si llega el mensaje SAE, evacúe”, recalcó, subrayando que “la prioridad uno, dos y tres es salvar vidas”, ante la preocupación de vecinos por dejar sus viviendas y pertenencias.

Finalmente, el subsecretario advirtió que las condiciones meteorológicas adversas han dificultado el combate aéreo de los incendios, lo que ha llevado a reforzar el trabajo de brigadas terrestres. Asimismo, confirmó que el Presidente Boric visitará las zonas afectadas en el Biobío, destacando que su presencia en terreno permite acelerar coordinaciones clave para enfrentar este tipo de emergencias.

