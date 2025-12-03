Embajador de EE.UU. en Chile valoró la "conversación franca y respetuosa" con Jeannette Jara

Como una forma de recomponer el vínculo diplomático entre Estados Unidos y Chile tras el tenso intercambio de declaraciones entre el embajador de ese país y el gobierno, Brandon Judd se reunió con la candidata presidencial de Unidad por Chile y la DC, Jeannette Jara.

Diás atrás, el diplomático afirmó que trabajaría con cualquier gobierno elegido por los chilenos, pero reconoció que con algunos es “más fácil” entenderse por cercanía ideológica. Esto provocó una inmediata reacción del Ejecutivo, que a través de la Cancillería calificó sus palabras como “inapropiadas y desafortunadas”, emitiendo una nota de protesta.

Tras el encuentro, Judd aseguró "después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa".

Agregó que "para EE.UU. es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades”.

