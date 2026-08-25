Elizalde tilda de "mala propuesta" la reforma de seguridad: "No se debiera perseverar siquiera en el esfuerzo de su aprobación"

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó como "una mala idea y una mala propuesta" la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Gobierno, y afirmó que, de ser senador, votaría en contra de la idea de legislar, al considerarla "una reforma iliberal" que sienta "el primer precedente explícito" de democracias que terminan destruyéndose por dentro.

“Si la idea es tan mala, a mí me parece que no se debiera perseverar siquiera en el esfuerzo de su aprobación”, aseguró en entrevista con La Tercera.

Añadió que con esta reforma “el Gobierno da cuenta de que no hay convicciones profundas respecto de la importancia de los derechos en la democracia y los límites y contrapesos que deben existir en el ejercicio del poder”.

“Si se aprueba una reforma de esta naturaleza, vamos a estar sentando el primer precedente explícito de la tendencia que lamentablemente se ha impuesto en muchos países del mundo: de democracias que terminan destruyéndose por dentro”, advirtió.

Subrayó que “si a mí me preguntaran, y todavía fuera senador, hoy día no soy senador, y tuviera que votar esta reforma, votaría en contra de la idea de legislar”.

“Porque es una mala idea, es una mala propuesta, es una reforma iliberal, y las democracias terminan destruyendo finalmente por dentro, cuando se van socavando, erosionando las bases sobre las cuales se construyen, y esta reforma está mal concebida”, aseguró.

En la entrevista Elizalde defendió a Gabriel Boric por salir a hablar de contingencia. “Uno no puede estar diciéndole a un expresidente de la República que no opine sobre temas relevantes”, dijo.

“Los presidentes de la República en Chile históricamente dan su opinión en temas relevantes. Y obviamente son un referente. La Presidenta (Michelle) Bachelet daba su opinión, el Presidente (Sebastián) Piñera daba su opinión. ¿Por qué el Presidente Boric no va a dar su opinión?”, consultó.

Finalmente, descartó intereses elecotorales, pues aseguró que “en el Presidente Boric veo una fidedigna preocupación por lo que pasa en el país. Y cuando tenemos una reforma, como la que hemos descrito, que incluso sectores del oficialismo critican, bueno, la voz de los expresidentes es relevante”.

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