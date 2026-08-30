Elizalde detalla claves de un proyecto progresista: democracia y economía moderna

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), planteó que un proyecto progresista en Chile debe apartarse de gobiernos "con algún tipo de deriva autoritaria", pero también tiene que entender cómo funciona una economía moderna.

En entrevista con radio Bío Bío, expresó que "por cierto que hay que trabajar por la unidad, pero una coalición con vocación de mayoría no se construye solo con la suma de siglas y, por tanto, se requiere adicionalmente formular una propuesta de país sobre la base de los principios y valores en los cuales creemos".

Por lo mismo, recalcó que "un proyecto progresista para Chile debiera tener las siguientes características: En primer lugar, un compromiso irrestricto con la democracia y, por tanto, apartarse de cualquier experiencia en el mundo de gobiernos con algún tipo de deriva autoritaria".

"En segundo lugar, el programa debiera estar sustentado en la promoción de los derechos humanos, no solo las libertades civiles y políticas, sino también los derechos sociales", añadió.

"En tercer lugar, debiera tener una clara vocación transformadora, esto es, políticas públicas que enfrenten con decisión las desigualdades para construir una sociedad con mayor cohesión social", agregó.

"Y en cuarto lugar, entender cómo funciona la economía moderna y cuál va a ser el impacto que van a tener la inteligencia artificial y la robótica, por ejemplo, en el empleo", enfatizó.

"Desde esa perspectiva, generar condiciones para que la economía chilena sea competitiva en un mundo globalizado, promover la inversión y el crecimiento económico y de esa forma tener políticas redistributivas que nos permitan construir un país con mayor justicia social", destacó Elizalde.

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