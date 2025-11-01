Elecciones 2025: Servel publicó la lista definitiva de vocales de mesa, revisa aquí con tu RUT

Este sábado 1 de noviembre, el Servicio Electoral (Servel) entregó la lista definitiva de vocales de mesa, quienes deberán cumplir con su labor para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre de 2025.

Aunque el pasado 25 de octubre el servicio informó sobre quiénes debían ejercer esta función electoral, en esta oportunidad se revela el listado final, incluyendo a aquellas personas que reemplazarán a quienes se excusaron de participar.

Dicho proceso estuvo abierto entre el lunes 27 y miércoles 29 de octubre. De esta forma, tras la publicación de la nómina definitiva, ya no habrá otro periodo de excusas.

En ese sentido, el Servel indica que quienes deban cumplir con esta obligación, y no puedan asistir a cumplirla el 16 de noviembre, tendrán que justificarse ante los Juzgados de Policía Local en caso de ser citados.

Estos comicios son de carácter obligatorio, quienes no acudan a sufragar, arriesgan multas que van desde 0,5 a 1,5 UTM, equivalentes a entre $34.000 y $103.000, esta sanción no aplica a votante del extranjero.

El incumplimiento de esta obligación conlleva multas que varían entre 2 y 8 UTM, lo que equivale aproximadamente a un rango de $137.000 a $549.000.

Para saber si fuiste seleccionado como vocal de mesa reemplazante, tan solo debes ingresar tu RUT (con guion) a través del sitio web del Servel; al consultarlo, puedes verificar si te corresponde cumplir el rol de vocal y el lugar al que debes presentarte.

REVISA AQUÍ INGRESANDO TU RUT

PURANOTICIA