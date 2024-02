El último adiós para Sebastián Piñera

Muestras de respeto, admiración y cariño en un ExCongreso Nacional lleno fueron las protagonistas en el último día de los funerales del Expresidente Sebastián Piñera este viernes, quien falleció el martes recién pasado en un accidente en helicóptero en el Lago Ranco.

El día final del funeral de Estado, que duró tres días, y que ordenó realizar el Presidente Gabriel Boric a su antecesor estuvo cargado de emociones y discursos que demostraron que pese a las diferencias políticas, el ejercicio republicano de despedir a una primera autoridad de Gobierno que fue electo democráticamente dos veces sigue vigente.



La ceremonia de este viernes inició pasadas las 9 de la mañana. Primero se realizó una ceremonia de Estado en la antigua sede del Congreso que se repletó con autoridades, políticos, excolaboradores, amigos y la familia de Piñera. A un lado del Salón de Honor se sentó la familia del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera. En primera fila – junto al féretro -la viuda Cecilia Morel y los hijos del ex Mandatario, Cecilia, Magdalena, Sebastián y Cristóbal. Al frente de ellos, el Presidente Gabriel Boric, junto a los ex Jefe de Estado Michelle Bachelet y Eduardo Frei, y el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. El Expresidente Ricardo Lagos se excusó de asistir, debido a su retiro de la política y envió una carta a Morel.



Asistió todo el gabinete de Gobierno, excepto la ministra vocera Camila Vallejo, quien se excusó por problemas de salud. Debido al interés popular y para mayor seguridad, se restringió el tránsito de personas y vehículos por calles aledañas al edificio. Cuando comenzaron a llegar los asistentes lo hicieron por calle Morandé y otros por Catedral, cruzando una alfombra roja rodeada de flores que dejó parte de la ciudadanía.

Cuando llegó al lugar el Presidente Boric se dio pie al inicio de la ceremonia de despedida de Piñera, y lo primero que se hizo fue entonar el himno nacional.



EXPRESIDENTES VALORAN DIÁLOGOS



Los primeros en subirse al podio para dar unas palabras en la despedida del Exmandatario fueron el presidente del Senado Juan Antonio Coloma y luego el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Luego continuó el Expresidente Eduardo Frei, quien llamó a la unidad y valoró su calidad de demócrata: "El mejor homenaje que le podemos hacer es que en nuestra tierra reine la grandeza, que cesen las pequeñeces y las descalificaciones, que venga la justicia y honremos el recuerdo de este hombre por su servicio", y destacó que pese a las diferencias de pensamiento, "muchas veces nos encontramos a través del diálogo fraterno, que posibilitó múltiples acuerdos, que fueron fundamentales para sacar adelante la transición". Luego, continuó la Expresidenta Michelle Bachelet, quien sostuvo que Piñera "fue un actor político que tuvo que enfrentar enemistades, e incluso amenazas inaceptables", pero destacó que "las diferencias no le incomodaban, su corazón liberal las alentaba". "Hoy es el Estado el que despide a uno de sus más destacados protagonistas", dijo, y agregó: "Son pocos los episodios en la historia política iniciada en los años 80 en que él no haya jugado un papel relevante". Además, destacó algo que luego también hizo el propio Presidente Boric: "Fue él quien invitó a Naciones Unidas a elaborar un informe riguroso y con recomendaciones para abordar las graves violaciones de los derechos humanos. Y el resultado fue público y transparente. Eso honra mucho, que el Presidente Piñera mismo haya pedido este informe".



BORIC: JAMÁS SE RESTÓ A BRINDAR AYUDA Y CONSEJO

El Presidente Gabriel Boric cerró los discursos presidenciales. Junto con saludar a sus familiares, reconoció con espíritu autocrítico que "como oposición durante su Gobierno las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable".



Sobre sus diferencias, dijo que "él tuvo un estilo de ejercer la autoridad, que no es el mío. Defendió ideas diferentes a las de nuestro sector y también tuvo una interpretación del estallido social del 2019 que fue diferente a la mía, y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepí, pero usando siempre, repito siempre, los mecanismos de la democracia y la Constitución", reconociendo que efectivamente el lunes habían hablado por teléfono y el Expresidente le había planteado su intención de ayudar en el trabajo tras la tragedia de los incendios de Quilpué y Valparaíso. "No lo conocí de cerca. Teníamos una importante diferencia de edad. También formaciones e intereses distintos. Pero me tocó compartir con él en su calidad de expresidente de la República. Y en esta condición reconozco y valoro que nunca, jamás, se restó a brindar ayuda y consejo a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido en el pasado". "Como parlamentario, fui opositor a Sebastián Piñera. No me arrepiento de ello, porque así funcionan las democracias. Ocupar el sillón de O'Higgins, sin embargo, me ha permitido comprender y aquilatar mejor a Sebastián Piñera, y con ello a todos los presidentes y presidentas que lo antecedieron", también señaló. Una vez terminados los discursos de las autoridades, la hija mayor del ex Mandatario, Magdalena Piñera, agradeció a los asistentes y en particular al Presidente Gabriel Boric y a su Gobierno. "Han sido muy acogedores con nosotros", señaló.



Posteriormente, se realizó la última guardia de honor, rodeando el féretro del ex Mandatario. La compusieron el Presidente Boric y el senador Juan Antonio Coloma en la delantera, y los ex Presidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei en la parte trasera. Allí estuvieron por unos minutos, mientras los asistentes cantaban nuevamente el himno nacional.

ASISTENCIA DE JOSÉ PIÑERA



La ceremonia continuó después en una misa religiosa oficiada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, en la Catedral. Además de las autoridades de Gobierno, amistades, cercanos y los familiares que estaban en el ExCongreso, se hizo presente su hermano José Piñera, con quien estaban distanciados hace un tiempo.

En esa ocasión también sus nietos brindaron emotivos discursos a su abuelo. Uno de ellos, León, dijo que su nombre “será recordado por siempre”.

CARIÑO DE LA GENTE

A las 13.12 salió el féretro del expresidente Sebastián Piñera de la Catedral de Santiago con dirección hacia La Moneda. La carroza se movilizó por calle Teatinos, escoltada por funcionarios del Ejército, específicamente del Regimiento Granaderos. En ese trayecto, con banderas chilenas, miles de personas se apostaron en las calles para despedir a Piñera. La carroza llegó hasta el sector de La Moneda pasadas las 13:30 horas, siendo recibida por el Presidente Boric. El orfeón de Carabineros entonó el Himno Nacional, mientras la carroza pasaba justo frente a la entrada de La Moneda, desde la Plaza de la Constitución. A ese canto se unió la Guardia Presidencial, que acompañó en sus dos mandatos al exjefe de Estado. Posteriormente fue el turno de la Sonata nº 2 en Si bemol menor, Op. 35 de Frédéric Chopin, pieza musical publicada en 1885 y conocida popularmente como "Marcha Fúnebre".

A un costado de La Moneda estaba la exprimera dama, Cecilia Morel, junto a sus hijos y nietos, mientras miles de personas los acompañaban en las cercanías con banderas chilenas y teléfonos grabando el momento. El vehículo se dirigió hacia la pérgola de Las Flores, Recoleta, donde se realizó la tradicional despedida para figuras públicas. “Piñera, amigo, el pueblo está contigo”, cantaban algunos asistentes. Posteriormente, el cortejo fúnebre tomó la Autopista Central para ir al Parque del Recuerdo, donde realizaron una ceremonia familiar para despedirlo.

Como punto aparte, un hombre fue detenido tras irrumpir en medio de la ceremonia de homenaje al expresidente Piñera. Carabineros informó que el sujeto de 50 años fue aprehendido por causar desórdenes tras burlar la seguridad al traspasar las vallas papales portando un maletín color plateado. Al interior del recipiente se encontró una foto del exmandatario yse descartó la presencia de explosivos, drogas y sustancias químicas.

