¿El tiro por la culata? Chahuán es blanco de críticas tras llegar a La Moneda con irónico regalo a Boric: "Otra cosa es con guitarra"

El distanciamiento entre la ciudadanía y la política podría haber dado un nuevo paso este lunes, luego que el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, llegara con una guitarra hasta el palacio de La Moneda, a una reunión de seguridad con el presidente Gabriel Boric, a quien pretendía obsequiársela bajo el lema de "otra cosa es con guitarra".

Si bien, se trató de una humorada del representante de la región de Valparaíso, lo cierto es que el termómetro de las redes sociales, más allá de su constante odiosidad, no entregó muy buenas respuestas a la acción ejecutada por el líder de uno de los partidos más importantes y numerosos de nuestra política local.

"Le trajimos una guitarra al Presidente porque dijo 'otra cosa es con guitarra' y para convertirnos en garantes, hablar en serio", comentó Chahuán al llegar a la casa de Gobierno, explicando que era una réplica a unas declaraciones emitidas por el Mandatario a un diario del sur durante su visita a La Araucanía.

En entrevista con el Diario Austral, el presidente Boric recordó el viaje a Temucuicui realizado por la ex ministra del Interior, Izkia Siches: "Fue un momento difícil porque dio cuenta de que acá no hay espacio para voluntarismo, y en esto no estoy responsabilizando, tengo la mejor opinión de la ministra Siches, y espero que volvamos a colaborar pronto. Esto fue una responsabilidad de todo el Gobierno y nos dimos cuenta de que, efectivamente, otra cosa es con guitarra", dijo el Jefe de Estado.

Frente a esto, el senador Francisco Chahuán agregó desde el palacio de La Moneda que “el Presidente dijo que 'otra cosa es con guitarra' y queremos decirle que para tocar la guitarra se requieren cuerdas. Y las cuerdas dan el tono y la partitura es esta: 100 medidas para combatir la delincuencia", añadiendo que "sí, efectivamente otra cosa es con guitarra, pero queremos saber en qué tono va a tocar el Presidente".

Tras la acción de Chahuán, por ejemplo, la diputada Emilia Schneider señaló que "algunos disfrutan de transformar la política en un show, yo creo que deteriora el debate público y las instituciones. Espero seamos más quienes queremos que la política sirva para mejorar la vida de la gente y subamos el nivel. Aprovechando, senador Chahuán, ¿qué opina de las AFP?".

El analista político Max Colodro comentó que "impresentable lo que hizo hoy el senador Chahuán. Sólo daña la imagen de la política, de RN y de sí mismo…".

El ex diputado Jorge Schaulson agregó que "yo encontré valorable el reconocimiento de Boric de su inexperiencia y errores que sintetizó en la frase "otra cosa es con guitarra"; Francisco Chahuán demuestra infantilismo y falta de grandeza al mofarse llevando una guitarra a La Moneda".

La directora de Latinobarómetro y fundadora de Mori Chile, Marta Lagos, dijo que "qué vergüenza Chahuán, usted es presidente de uno de los principales partidos de oposición. ¿Ese es el nivel de la oposición? La democracia chilena se merece más".

