Detenido en tránsito quedó padre de niña de dos años fallecida tras caer de edificio en Las Condes

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual para el padre de la niña de 2 años y 8 meses, quien cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de La Condes.

El hombre fue formalizado por el delito de homicidio por omisión. El tribunal no consideró que configure un peligro para la sociedad, por lo que no se dictó la máxima cautelar.

Sin embargo, la Fiscalía apeló a la decisión del Juzgado, por lo que el imputado quedó detenido en tránsito hasta que la Corte de Apelaciones resuelva la medida cautelar que deberá cumplir.

El fiscal Jorge Reyes Henríquez señaló que el tribunal "no estuvo de acuerdo" con que se trataba de un delito de homicidio por omisión con dolo eventual, sino que "consideró que este era una figura negligente, que era un cuasidelito lo que tiene asociado a una pena mucho menor y, por lo tanto, la prisión preventiva fue rechazada por ese antecedente".

"Apelamos el día de hoy y esperamos que la Ilustrísima Corte de Apelaciones, conociendo esta causa, enmiende esta resolución y decrete la prisión preventiva del imputado", indicó.

El persecutor relató que el hombre utilizó el quincho del edificio hasta eso de las 01:00 horas, y luego fue a una discoteque, volviendo cerca de las cinco de la mañana, "lo que hizo que no cumpliera el horario de retiro de la menor con su madre".

Además, reveló que se encuentra acreditado que el hombre bebió alcohol a la hora de almuerzo, lo que hizo que "durmiera una siesta extensa perdiendo el cuidado y protección de la menor, lo que originó, creemos nosotros, directamente el fallecimiento".

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