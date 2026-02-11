El 96% de los chilenos tiene acceso a internet y más del 50% se siente protegido ante virus o estafas digitales, según Subtel

La Subsecretaría de Telecomunicaciones dio a conocer los resultados de la última Encuesta sobre Acceso, Usos y Usuarios de Internet (2025), donde destaca que el 96,6% de las personas en Chile tiene acceso a internet fijo o móvil desde el hogar.

Además, entre los datos revelados por la institución, también sobresale que más del 50% de las personas se siente protegido ante amenazas que pueden llegar por internet, como virus o estafas digitales.

Por otro lado, dentro de las principales actividades que realizan las personas en términos de privacidad y seguridad de la información, el 55% declara no descargar, abrir archivos o acceder a links sospechosos en correos electrónicos.

En tanto, el 41% de las personas encuestadas señala que realiza el cambio de contraseñas en cuentas y servicios en línea; y el 35% dice que utiliza algún tipo de herramienta de protección o software para proteger su computador.

Dentro de algunos consejos de seguridad digital que comparten desde Subtel, destacan:

- Verificar que los links enviados por mensaje de texto o vía email correspondan a la institución o comercio señalado.

- Si recibes links por correo o mensajes de texto, en lugar de darle click escribe en el navegador la dirección del sitio web oficial.

- Cuida tu información personal, no hay que entregar claves, códigos o información que pueda poner en peligro los datos en sitios que no son oficiales. De la misma manera, no dejes tus datos personales guardados en la web.

- En caso de robo de información personal, lo primero es revisar las cuentas bancarias y diferentes servicios que contengan datos personales. Además de dar aviso de inmediato a la entidad bancaria correspondiente y cambiar las contraseñas.

- Si fuiste víctima de una estafa digital, es fundamental hacer la denuncia en Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI), esto no solo permitirá ayudarte en el proceso de investigación, sino también permitirá alertar sobre este tipo de delitos.

PURANOTICIA