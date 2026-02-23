Ejecutan a un hombre dentro de su casa tras ataque armado en San Bernardo: se investiga un presunto ajuste de cuentas

Un sujeto de unos 30 años, con antecedentes penales, fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio en la comuna de San Bernardo, en un presunto ajuste de cuentas.

El crimen ocurrió la tarde de este domingo 22 de febrero en la intersección de las calles 1 de Mayo con Diego Portales, donde la víctima se trasladaba en su motocicleta en las cercanías de su vivienda.

En esas circunstancias apareció un vehículo, del cual descendió un sujeto que comenzó a dispararle. La víctima alcanzó a ingresar a su domicilio, pero en el interior fue ejecutado de cuatro disparos.

Por las características del hecho, el caso quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

El fiscal ECOH, Claudio Astica, indicó que "el copiloto de un vehículo descendió armado y disparó en reiteradas ocasiones en la vía pública contra la víctima, quien huyó hacia su domicilio".

Agregó que este sujeto "lo siguió y lo remató dentro de la vivienda, causando su fallecimiento”. También confirmó que la víctima mantenía antecedentes penales.

Por su parte, el comisario Ricardo Acuña, de la BH Metropolitana, expresó que “la dinámica más o menos ya está establecida, pero todavía se está tratando de determinar el móvil del hecho”.

