Red Nacional de Salud advierte riesgos físicos por prácticas "therian" entre los jóvenes

Tras la difusión del fenómeno "therian" entre los jóvenes, el presidente de la Red Nacional de Salud, Patricio Mardones, advirtió sobre las consecuencias de adoptar posiciones físicas propias de animales cuadrúpedos por períodos prolongados.

“El cuerpo humano es el resultado de millones de años de evolución orientados a la bipedestación, es decir, a caminar erguido. Nuestra columna, articulaciones y sistema nervioso están configurados para distribuir el peso verticalmente”, señaló a CNN Chile.

En ese sentido, el médico advirtió que “alterar esta dinámica para desplazarse en cuatro extremidades somete al organismo a un estrés mecánico que no puede absorber”.

“No se trata de un simple dolor de espalda pasajero; estamos hablando de forzar una máquina biológica fuera de sus límites de diseño. Las consecuencias pueden ser discapacitantes a mediano plazo”, enfatizó Mardones.

Según explicó, existen cuatro áreas críticas de impacto para quienes practican estas posiciones de forma reiterada:

1. Colapso articular y desgaste mecánico.

A diferencia de los animales, las muñecas humanas no poseen la estructura ósea necesaria para soportar el peso total del cuerpo, lo que puede provocar:

- Síndrome del túnel carpiano y tendinitis: inflamación crónica por compresión nerviosa.

- Osteoartritis prematura: desgaste acelerado del cartílago en hombros y caderas, debido a rangos de movimiento forzados.

2. Alteraciones de la columna vertebral.

Para mantener la visión frontal en posición cuadrúpeda, el ser humano debe hiperextender el cuello, lo que puede generar hiperlordosis cervical. Esta presión constante puede derivar en hernias discales, pinzamientos nerviosos y lumbalgia crónica, producto de una tensión muscular inadecuada.

3. Compromiso nervioso y circulatorio.

Las posturas de flexión extrema o “acecho” comprimen el flujo sanguíneo y los nervios periféricos. Entre los principales riesgos se encuentran:

- Compresión del nervio peroneo, que puede causar el denominado “pie caído” o pérdida del control motor.

- Déficit en el retorno venoso, favoreciendo la aparición de várices y edemas (hinchazón) en las extremidades.

4. Daños dermatológicos.

La piel humana carece de almohadillas protectoras, por lo que el contacto repetitivo con superficies duras puede generar queratosis (callosidades severas), grietas dolorosas e infecciones por microheridas, especialmente en palmas y rodillas.

La palabra therian es una forma abreviada de therianthrope (teriantropía), originaria del griego theríon (bestia) y ánthropos (humano). Su significado más cercano es “persona animal” o “animal humano”.

Estas personas se identifican en el plano psicológico o espiritual con un animal no humano. Es decir, no creen ser físicamente ese animal, sino que consideran que su esencia interna está ligada a una especie específica, a la que denominan teriotipo (o theriotype).

