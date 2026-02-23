Futuro Gobierno da inicio a capacitaciones de ministros, subsecretarios y delegados

A 17 días de que se realice el cambio de mando, las futuras autoridades del gobierno de José Antonio Kast participarán a contar de este lunes 23 de febrero en una serie de jornadas de capacitación que se realizarán en la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Al interior del equipo de Kast explican que el fin de estas actividades es asegurar que, al momento de asumir el cargo, ministros, subsecretarios, delegados presidenciales y jefes de gabinete comiencen a ejercer sus facultades “desde el primer momento”.

De forma paralela, el equipo de la OPE ha estado compartiendo cápsulas informativas dando a conocer las principales leyes que regulan el trabajo del Estado, las cuales tienen una duración de 7 a 8 minutos. Hasta la fecha se han presentado tres; relacionadas a la Ley del Lobby, a la ley 18.875 —que da cuenta de las bases generales para la administración del Estado—, y la Ley 28.880, sobre probidad.

Estas actividades se enmarcan en un proceso de capacitación que se complementa con el que, de forma paralela, ha llevado adelante la Contraloría.

El pasado 26 de enero, 21 de los 24 ministros —Francisco Pérez Mackenna (RR.EE.) y Trinidad Steinert (Seguridad) no participaron por estar fuera del país con el Presidente electo, mientras que Ximena Rincón (Energía) tuvo sesión en el Senado— asistieron a una reunión con la contralora Dorothy Pérez.

El encuentro incluyó un curso sobre probidad, gestión administrativa y uso de recursos públicos. La actividad comenzó en la mañana y habría incluido una charla encabezada por Pérez.

La capacitación se acordó en diciembre, tras una reunión entre Kast y la contralora, con el objetivo de ayudar a futuras autoridades, especialmente a quienes no han tenido experiencia previa en el Estado.

El contenido apuntó a reforzar probidad, legalidad, gestión y buena utilización de recursos públicos, además abordó materias vinculadas a conflictos de interés.

La capacitación del equipo del Presidente electo en la OPA se desarrollará a lo largo de la semana con un itinerario diseñado para cubrir los principales niveles de conducción del Estado.

Las jornadas serán entre las 09:00 y las 18:00 horas, y participarán los jefes de gabinete de los ministros en cuatro sesiones de dos horas cada una, orientadas a familiarizar a los asistentes con la estructura y el funcionamiento del aparato estatal, así como con los roles y responsabilidades de las autoridades y sus equipos ministeriales.

El martes 24 la jornada estará dirigida a los subsecretarios (08:30-18:30), el miércoles 25 a los ministros (08:30-14:40), el jueves 26 a los jefes de gabinete de los subsecretarios (08:30-18:30) y el viernes 27 de febrero a los delegados presidenciales (08:00-19:00).

Las jornadas de perfeccionamiento del equipo del futuro mandatario contarán con un cuerpo de expositores con experiencia en el sector público y académico, quienes aportarán desde sus respectivas áreas de especialización.

Entre ellos se encuentran Julio Isamit, ingeniero comercial, exministro de Bienes Nacionales y actual investigador del Instituto Res Pública; David Oddó, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho Laboral, y Tomás Bunster, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con experiencia en gestión y análisis estratégico.

