EFE confirma cobros erróneos de pasajes por falla asociada a plataforma de BancoEstado y anuncia devoluciones automáticas

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) se refirió a la actualización normativa que el viernes 29 de mayo hizo BancoEstado de su plataforma Compraquí, que es utilizada por EFE para las transacciones de pago de pasajes con tarjetas bancarias.

Esta situación afectó la conectividad del proceso hasta el lunes 1 de junio.

Al respecto, la empresa informó que: "BancoEstado provee a EFE el sistema de adquirencia de medios de pago para su red de carga y validación, gestionando el procesamiento y autorización de transacciones de carga de tarjetas de transporte y pago de viajes efectuadas mediante tarjetas de débito, crédito y prepago".

Añadió que "la anomalía en el cobro de pasajes fue detectada por los sistemas de monitoreo de EFE el sábado 30 de mayo y se notificó de inmediato a Banco Estado (Compraquí) para el respectivo análisis y corrección de la situación, lo que ocurrió el lunes 1 de junio".

El impacto de la situación anterior implicó, según indicaron, que "EFE aplicara cobros adicionales, por lo que se realizaron los análisis respectivos de los montos y casos incorrectos, lo que permitió posteriormente solicitar a BancoEstado las anulaciones masivas de estos cargos a contar del miércoles 3 de junio".

De esta forma, añadieron, "las devoluciones se están realizando de forma automática y masiva por BancoEstado (Compraquí), sin que sea necesario realizar algún trámite por parte del usuario afectado".

"El plazo de activación de esta reversa puede variar de 24 a 72 horas -dependiendo del banco emisor y la respectiva marca de tarjeta utilizada- tras el cual los usuarios afectados verán revertido sus cobros", detallaron.

Finalmente, EFE lamentó "los inconvenientes ocasionados por esta situación de origen bancario y está supervisando estrechamente la ejecución de las respectivas reversas por parte de Compraquí".

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