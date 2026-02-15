Durán y Codina se reúnen para iniciar traspaso en la Delegación Metropolitana

El proceso de cambio de mando en la Región Metropolitana tendrá este lunes un hito clave, cuando el actual delegado presidencial, Gonzalo Durán, se reúna con Germán Codina, quien asumirá el cargo bajo el próximo gobierno. El encuentro se realizará a las 13:00 horas en dependencias de la Delegación Metropolitana y forma parte de una serie de reuniones bilaterales entre autoridades salientes y entrantes.

Durán destacó que ambos poseen un conocimiento previo por su experiencia como exalcaldes. “Con Germán Codina nos conocemos de antes, en virtud de nuestra condición de exalcaldes, lo que nos permitió coincidir en el mundo municipal. Además, durante mi labor como delegado, él enfrentó múltiples desafíos en seguridad y centros de salud de Puente Alto”, señaló.

El objetivo del encuentro, según explicó el delegado, es entregar información clave para la continuidad de la gestión. “La expectativa es darle a conocer todo lo que hemos desarrollado en este período y compartir los principales desafíos que tenemos por delante, así como conocer las preocupaciones del nuevo gobierno para facilitar su inserción en las tareas que vienen”, agregó Durán.

El delegado subrayó además la complejidad de las funciones regionales, que abarcan emergencias, fútbol, funerales de riesgo y otros fenómenos de alta sensibilidad. Por ello, indicó que el traspaso requiere de urgencia y precisión, y proyectó la realización de varias reuniones de trabajo entre ambos equipos.

Procesos similares ya se han llevado a cabo en otras regiones: en Ñuble, Rodrigo García se reunió con su sucesor Diego Sepúlveda, mientras que en Maule se proyecta una bilateral formal. En Valparaíso, el próximo delegado Manuel Millones prevé reunirse con Yanino Riquelme tras el 20 de febrero para abordar temas como la megatoma de San Antonio, la reconstrucción de Viña del Mar y recientes antecedentes de la Contraloría. Con esto, el traspaso administrativo comienza a tomar forma en todo el país.

PURANOTICIA