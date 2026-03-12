Presidente Kast se acerca a EE.UU. en su primer día: prepara acuerdos clave sobre minerales críticos y seguridad

El Presidente José Antonio Kast podría firmar este jueves acuerdos con Estados Unidos relacionados con minerales críticos y asuntos de seguridad.

Según consignó Emol, el medio estadounidense Bloomberg señaló que "a primera horas de este jueves, su primer día completo en el cargo, la administración de Kast planea firmar amplios acuerdos con Estados Unidos para impulsar la cooperación en materia de minerales críticos y seguridad, según personas familiarizadas con el programa que no estaban autorizadas a hablar públicamente".

En la nota titulada "Nuevo presidente de Chile se alinearía rápidamente con la agenda de Trump". se destaca que Chile "acaba de inaugurar un presidente de derecha que rápidamente señalará su intención de acercar al país rico en cobre a la administración del jefe de Estado estadounidense Donald Trump".

El medio afirmó que la administración de Trump está fortaleciendo sus lazos con Chile en un momento en que busca reducir su dependencia con China en el suministro de minerales críticos.

"En materia de metales, Chile es un peso pesado mundial, el mayor productor de cobre del mundo y poseedor de aproximadamente un tercio de las reservas mundiales de litio", indican.

Juan Ignacio Guzmán, director de la consultora minera GEM, sostuvo que "hay una oportunidad histórica para Chile" y planteó que los depósitos de tierras raras no desarrollados del país también podrían cobrar protagonismo.

"Estados Unidos busca asegurar cadenas de suministro más resilientes que dependan menos de China, y Chile es un socio natural en ese esfuerzo dado su liderazgo en cobre y litio", dijo Juan Carlos Guajardo, fundador de la consultora chilena Plusmining.

Además, recordó que "Kast se enfrentó públicamente con Boric este mes por un proyecto de cable de fibra óptica chino al que Estados Unidos se opone vehementemente, alegando que las autoridades salientes no habían revelado información clave sobre los planes sensibles".

