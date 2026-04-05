Dueño de local en Quinta Normal se defiende de asalto con escopeta: 2 heridos

Dos delincuentes resultaron heridos tras un intento de robo que fue frustrado por el propio dueño del local en la comuna de Quinta Normal, quien repelió a los antisociales con una escopeta.

El hecho ocurrió cuando el comerciante, dedicado a la venta de artículos para motociclistas, se encontraba en el lugar junto a su nieto. Ambos habían decidido permanecer atentos tras recibir advertencias de vecinos sobre movimientos sospechosos en días previos.

Y tal como habían sido avisados, seis sujetos llegaron hasta el lugar, cortaron rejas con herramientas y escalaron un muro de cerca de cuatro metros para entrar.

La situación se tornó crítica cuando los antisociales interrumpieron el suministro eléctrico, maniobra que buscaba facilitar el ingreso al inmueble. Ante esto, el dueño acudió a proteger su negocio, momento en que se produjo el enfrentamiento.

El propietario del establecimiento utilizó una escopeta debidamente inscrita para repeler el asalto, efectuando al menos cinco disparos.

El teniente de Carabineros, Mattia Federici, señaló que “el propietario de la bodega había sido alertado por los mismos vecinos de que sujetos habían estado rondando el lugar. Por lo tanto, tomó ciertas medidas y el día de hoy en horas de la tarde recibió una alarma de que habían cortado el sistema eléctrico de la bodega”.

Dos de los involucrados resultaron heridos, uno en el rostro y hombro, y otro en las piernas, y fueron trasladados al Hospital Félix Bulnes, quedando posteriormente detenidos.

Carabineros además confirmó que uno de los detenidos mantiene un amplio prontuario policial, incluyendo dos órdenes de detención vigentes por robo con intimidación y robo en lugar no habitado.

Carabineros realiza diligencias para dar con el resto de la banda, mientras el Ministerio Público investiga lo ocurrido.

PURANOTICIA