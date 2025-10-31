Dramático: Joven de 23 años herido de bala llegó en bicicleta a hospital y murió

La Fiscalía ECOH y la PDI investigan la muerte de un joven de 23 años que llegó herido de bala en bicicleta hasta el Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón de la Región Metropolitana, donde finalmente falleció.

El joven recibió un impacto en el tórax en medio de una discusión entre un número indeterminado de individuos, ocurrida la tarde de este jueves en la plaza Guacolda de dicha comuna. El caso quedó a cargo del Equipo ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Al respecto, el comisario Jimmy Lira, de la BH Sur, informó que "se constató el fallecimiento en dicho centro asistencial, se verificó efectivamente que la víctima mantenía un impacto balístico a nivel torácico".

Añadió que "se produce una discusión entre varios sujetos y finaliza con uno o más sujetos realizando múltiples disparos y la víctima recibe uno de estos impactos en su tórax".

Finalmente, indicó que la víctima "se traslada en una bicicleta hasta las cercanías del Hospital Padre Hurtado, donde finalmente cae y es trasladado por vecinos hasta el hospital".

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios realizaron diligencias tanto en el hospital como en el sitio del suceso con el fin de aclarar el crimen.

