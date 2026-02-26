Dos peligrosos reos escaparon de la exPenitenciaría de Santiago vestidos de gendarmes

El Gobierno confirmó la fuga de dos peligrosos reos desde la exPenitenciaría de Santiago, desde donde salieron del penal por la puerta principal, a las 12:00 horas de este miércoles 25 de febrero, vestidos de gendarmes.

Se trata de Juan Flores Valenzuela, condenado a presidio perpetuo por femicidio, y de Tomás González Quezada, sentenciado a 16 años por homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves de Carabinero y porte de arma. Ambos fueron condenados en 2024.

En el recinto, y tras una intensa revisión, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, explicó que se hizo un censo a los más de 6.000 internos y se revisaron los videos de seguridad.

Como resultado, Muñoz señaló que "tenemos la fuga de dos internos: Juan Abdón Flores Valenzuela, condenado a cadena perpetua; y Tomás González Quezada, condenado a 16 años de presidio. Esto, por cierto, es de extrema gravedad".

"Estas personas tuvieron la oportunidad de cambiar sus ropas cotidianas, y una vez uniformados salieron por la puerta de la penitenciaria", añadió.

Muñoz anunció una reunión telemática con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que se encuentra en Arica, y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, para adoptar medidas y "hacer valer la responsabilidad de los mandos de Gendarmería a partir de esta situación".

“Ya se han hecho las denuncias respectivas al Ministerio Público. La Policía de Investigaciones se va a hacer presente en la Penitenciaría para recoger todos los antecedentes y, por cierto, esperamos pueda recapturarse prontamente a estas personas”, sentenció la autoridad.

