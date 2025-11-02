Dos muertos y dos heridos deja violento accidente de tránsito en Lo Espejo

Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas tras un accidente ocurrido la madrugada de este domingo en la comuna de Lo Espejo.

Según información entregada por Carabineros, el hecho se registró cerca de las 00:45 horas de este domingo en Avenida Clotario Best con la calle Carlos Marx, cuando los vehículos transitaban en dirección opuesta y uno de ellos perdió el control.

El capitán Luis Cofré, oficial de ronda de la Prefectura de Santiago Rinconada de Carabineros, informó que "tenemos que lamentar el sensible fallecimiento de dos personas en la comuna de Lo Espejo, los cuales transitaban en un automóvil y por razones que se encuentran siendo investigadas por parte de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Región Metropolitana, estos pierden el control del móvil".

Y agregó el capitán que el automóvil termina "impactando a un segundo vehículo para posteriormente incrustarse en la reja de contención municipal encontrada en el lugar".

El Carabinero añadió que "respecto de las dos personas que transitaban en el segundo vehículo, estas se encuentran con lesiones de mediana gravedad, siendo trasladadas a un centro asistencial para posteriormente ser reevaluadas y dadas de alta".

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias investigativas quedaron a cargo del SIAT de Carabineros.

