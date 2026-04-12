Domingo de elecciones en la Democracia Cristiana: 4 listas compiten por la presidencia

Cuatro listas competirán este domingo en las elecciones para formar la nueva directiva nacional de la Democracia Cristiana, para el período 2026–2028. El presidente del partido, Alberto Undurraga, renunció tras el apoyo de la DC a Jeannette Jara.

Los habilitados para votar son 25.110 militantes. Las listas están encabezadas por los candidatos a la presidencia: Álvaro Andrés Ortiz Vera, Jorge Elías Gregorio Díaz Ibarra, Humberto Justiniano Salas Mayorga y Ana María Luksic Romero.

Según conocedores de la interna, las mayores posibilidades de resultar electos las tienen los diputados Ortiz y Díaz. Este último está acompañado por Alejandra Krauss, candidata a la secretaría general, quien apoyó a Jeannette Jara.

En cambio, Ortiz lleva a Rodrigo Albornoz a la secretaría general, quien rechazó el apoyo del partido a la candidatura presidencial de la exministra de Gabriel Boric.

En declaraciones a Emol, Ortiz expresó que "nos vamos a sentar a conversar con el Gobierno y apoyaremos las ideas que beneficien a la mayoría de chilenas y chilenos. Y en aquellos proyectos, ideas o iniciativas donde no veamos eso, no vamos a estar apoyándolos, no van a contar con nuestros votos en el Parlamento. Pero sí vamos a entregar propuestas distintas a aquellas ideas que encontramos que no favorezca la mayoría de chilenos y chilenas".

Por su parte, Díaz señaló al mismo medio que es partidario de "avanzar en un congreso ideológico y programático respecto de la posición de la DC y la identidad y hacia dónde va a avanzar en oposición al gobierno de Kast en los próximos cuatro años".

"Tampoco fuimos parte del gobierno de Gabriel Boric y somos oposición al gobierno de Kast. Entonces, evidentemente que el partido tiene que tomar una postura, una postura clara para que los militantes tengan absoluta certeza de dónde está situado políticamente el partido", recalcó.

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