Comisión revisora aprueba la acusación constitucional contra el exministro Pardow y pasa a la Cámara con informe positivo

La comisión encargada de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, se pronunció a favor de la procedencia del libelo, por tres votos a favor y uno en contra.

El libelo fue presentado en su contra por los cobros extras en las cuentas de la luz tanto a raíz de un error de cálculo como de una sobreestimación de la empresa Transelec sobre su capital.

La votación fue respaldada por los diputados Jaime Mulet, Sergio Bobadilla y Mauro González, mientras que Ericka Ñanco fue el único rechazo; la diputada Carmen Hertz no pudo sufragar al estar con licencia médica.

Cabe recordar que la votación del informe no es vinculante, y refiere únicamente a una 'recomendación' de la comisión respecto a la totalidad de los diputados y diputadas.

Ahora, la acusación constitucional será sometida a votación por la Sala de la Cámara de Diputados a contar de las 10:00 horas de este miércoles 19 de noviembre.

El exministro llegó al Congreso este martes y tras la aprobación del libelo señaló que "nuestra convicción es que esto se basa en antecedentes falsos. Lo que esperaría o le pediría a los parlamentarios que evalúan esta acusación es que revisen los antecedentes".

De aprobarse la acusación, el exministro de Energía será inhabilitado por cinco años de ejercer cargos públicos.

Sobre esto, indicó que "mi vocación siempre es la vocación de una persona académica, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde el año 2008 y quedar obviamente inhabilitado de aquello es algo doloroso, y no tengo ningún problema con admitirlo".

