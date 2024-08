Director de la PDI señala que jefatura regional tenía antecedentes desde julio sobre asalto a Brinks en Rancagua

El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, se refirió a la investigación por omisión de información en contra del prefecto provincial de Cachapoal, Álex Zúñiga Castañeda.

El funcionario fue llamado a retiro por manejar antecedentes previos al robo que afectó a una sucursal de la empresa Brinks en Rancagua, región de O’Higgins.

El mandamás de la institución indicó que "una unidad determinada avisó mediante comunicación formal al jefe regional de algunos indicios que afectarían a una empresa transportadora de valores, distinta a la que fue víctima de este robo con intimidación".

Luego agregó que “esa información la recibió el 29 de julio. El resto de los funcionarios, o el mando superior, tomamos conocimiento del hecho a través de la prensa cuando ocurre el delito. Ahí tomamos conocimiento, y obviamente el prefecto provincial no le había dado mayor tramitación más allá de que alguna, supuestamente, revisión que fue lenta, no oportuna, no precisa, y que no comunicó la fiscalía”, explicó.

El director de la PDI detalló que el sábado, día siguiente al robo, “el prefecto regional instruye a este prefecto para que haga las comunicaciones con el Ministerio Público respecto de estos hechos”.

Mientras que el domingo, "instruyo al subdirector de gestión de las personas que notifique de mi decisión, el día lunes sobre llamar a retiro al prefecto provincial”.

En ese sentido, Cerna expresó que "nos preocupa, no lo vamos a permitir, y no vamos a tolerar hechos de esta manera. Porque efectivamente, enlodan y daña el trabajo comprometido de miles de hombres y mujeres que colocamos el corazón y la pasión en esto. Por una omisión, una negligencia, un descuido, nos trae estas consecuencias. Por eso lo llamaré a retiro, porque creo que no está en el estándar, en lo que espero de un prefecto provincial, y tampoco lo que espera la sociedad”.

