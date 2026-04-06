Director de la PDI explicará remoción de Subdirectora de Inteligencia ante Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados recibirá durante la tarde de este lunes 6 de abril al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, para informar detalladamente los fundamentos y razones que se tuvieron a la vista para efectuar el llamado a retiro de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña.

El senador Andrés Longton (RN) advirtió que el Presidente José Antonio Kast debería evaluar la salida de Trinidad Steinert si el informe de la PDI –que debe exponer a la comisión– confirma irregularidades.

La polémica se originó tras el retiro de Consuelo Peña luego de un oficio reservado enviado por Steinert. La ministra de Seguridad sostuvo que la decisión fue de la PDI, aclaración que se espera con el informe del general director Eduardo Cerna.

Longton destacó que el testimonio de Cerna será clave para esclarecer responsabilidades, ya que "es muy relevante lo que diga él, porque si él confirma que es una decisión que le correspondió a la institución, a la PDI, a mí me parece que ahí queda bastante clara o cerrada la situación. Y si no, se va a generar un problema, sin ninguna duda”.

El parlamentario agregó que “si el director de la PDI dice que hubo una instrucción por parte de la ministra o de otra persona para sacar a esta funcionaria de inteligencia, claramente se genera una dificultad, una instrucción que no correspondía a sus atribuciones. Y ahí el Presidente va a tener que tomar una decisión”.

Consultado sobre la continuidad de Trinidad Steinert, respondió que "claramente puede ser considerado en atención a si ejerció una facultad que no le corresponde, porque acá se trata de ejercer una facultad que te da la ley y la Constitución o no te la dan. Y si no se la da, obviamente que el Presidente tiene que tomar una decisión en razón de eso”.

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