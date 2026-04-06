Director de la PDI defiende la remoción de exsubdirectora de Inteligencia y asegura que fue una decisión "institucional"

La sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, que contó con la presencia del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, estuvo marcada por la controversia en torno al cese de funciones de la ahora exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.

Durante su intervención, el líder de la PDI defendió la legalidad del proceso administrativo y recalcó que la remoción responde a una facultad privativa de su cargo. En este sentido, calificó la acción como una medida de carácter institucional.

Respecto a los fundamentos normativos del retiro, el director general hizo alusión a las reglas de permanencia en la institución. “El artículo 92 establece que el personal que cumpla 30 años de servicio efectivo deberá elevar su solicitud de retiro, siendo facultativo para el director general darle curso o no. Sin expresar causa para ello, esta obligación se renueva cada vez que el funcionario asciende en esa condición”, explicó.

El jefe de la PDI profundizó en el alcance de esta norma, destacando que “la facultad que la ley le otorga al director general como mecanismo que le proporciona flexibilidad, agilidad y oportunidad en la conformación o reestructuración del alto mando institucional… ello no limita a adoptar decisiones al respecto en momentos distintos. Situación que se ha presentado a lo largo del tiempo”.

Respecto al caso de Peña, fue enfático en señalar que "en el caso específico de la prefecta general señora Consuelo Peña, en el uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento cuando cursé su solicitud de retiro conforme al artículo 92 del Estatuto del Personal. Puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales”.

El director detalló que la solicitud se tramitó mediante el oficio correspondiente y cumplió todas las etapas legales.

Finalmente, recordó que “Peña contaba con más de 36 años de servicio en la PDI y nuestra normativa institucional establece que la carrera de los oficiales policiales podrá prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio y después de ello procede el retiro absoluto por el solo ministerio de la ley”.

PURANOTICIA