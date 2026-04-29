Director de Junaeb reitera que no habrá interrupción en entrega de casi 4 millones diarias de raciones del Programa de Alimentación

El director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, insistió en que “el programa de alimentación va a continuar su operación, no va a haber ninguna interrupción”, por lo que las casi 4 millones de raciones diarias que se reparten a lo largo del país se seguirán entregando.

Durante una entrevista con La Tercera, la autoridad abordó la magnitud de los recursos que maneja la entidad. “La Junaeb administra un presupuesto importante. De hecho, de los más oneroso dentro de la administración del Estado, junto con el MOP, 1,2 billones de pesos al año. Y parte importante de ese presupuesto, más del 90% de ese presupuesto, es justamente para financiar el Programa de Alimentación Escolar. El PAE es el corazón, los pulmones, el hígado de Junaeb”, detalló el timonel del organismo.

Sin embargo, el directivo hizo hincapié en que la envergadura de esta iniciativa no los exime de revisiones constantes. Al respecto, precisó que “obviamente eso no significa que estemos sometidos permanentemente, al igual que todo el resto de los servicios públicos, a evaluaciones y a incorporar oportunidades de mejora naturales”.

Bajo esa misma línea, reconoció la existencia de márgenes para perfeccionar el sistema y, consecuentemente, reducir los costos operativos. “El Programa de Alimentación Escolar tiene deficiencias y oportunidades de mejora que son, muchas, de público conocimiento”, aseveró el jefe del servicio.

Profundizando en los aspectos a corregir, Peña apuntó a los procesos de adjudicación. Según sus palabras, “entre algunas cosas que son muy llamativas, es el modelo de optimización de precios, de la combinación más ventajosa de precios que buscan las licitaciones, que en algunos casos puede generar espacios para situaciones que justamente expongan a la institución frente a pagos que al menos desde la opinión pública se pueden cuestionar”.

En cuanto al revuelo causado por la reciente filtración de un oficio de la Dipres, el director buscó poner paños fríos y dar vuelta la página. “Yo agradezco el esfuerzo por aclarar algo que generó preocupación. A mí mucha gente me escribió el fin de semana y la verdad es que yo entiendo la preocupación y sobre todo la incertidumbre que esto generó, pero creo yo que las explicaciones acá no sobran”, manifestó.

Para despejar cualquier duda sobre el futuro del beneficio, añadió que “el ser majadero en este tipo de situaciones es muy bueno porque de verdad, y yo no me canso de repetirlo, el programa de alimentación va a continuar funcionando y va a funcionar no solamente este año, sino que también los siguientes”.

Esta continuidad, según indicó, irá acompañada de una evolución institucional. “Y eso de la mano con un proceso de mejora, de modernización, para que sea cada vez más eficiente y para que ojalá también la institución, para que Junaeb en la entrega de sus otros servicios también pueda elevar los estándares de desempeño”, argumentó Peña.

A modo de cierre sobre el impasse administrativo, la autoridad concluyó que “naturalmente las explicaciones y bueno, en algunos casos las disculpas, eso no humilla a nadie. Y qué bueno que se aclare y que obviamente vayamos ya cerrando esta polémica porque creo yo que no está de más aclarar y no está de más transparentar tanto el origen de la situación como la explicación que obviamente todos hemos dado”.

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