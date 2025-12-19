Dirección del Trabajo inicia fiscalización agrícola de temporada 2025-2026 en todo el país

La Dirección del Trabajo inició el Programa Nacional de Fiscalización Agrícola de Temporada 2025-2026, con el que busca garantizar condiciones laborales seguras y dignas para miles de trabajadores y trabajadoras temporeros en el país.

"Nuestro objetivo es proteger la seguridad y salud de quienes trabajan en el sector agrícola, especialmente en temporada alta, donde se incrementa el empleo temporal y los riesgos asociados. Estaremos fiscalizando en este programa en tres áreas y hacemos un llamado a las y los empleadores a cumplir con las condiciones laborales tanto para trabajadores nacionales como para extranjeros", señaló el director del Trabajo, Sergio Santibáñez.

El programa contempla 500 fiscalizaciones presenciales en 12 regiones del país hasta marzo de 2026, distribuidas en tres subprogramas: Predios agrícolas, 200 inspecciones; Packing, 100 inspecciones, y Transporte de trabajadores, 200 inspecciones.

Estas acciones se desarrollarán desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, con especial énfasis en materias de higiene y seguridad, contratos, protección a la maternidad, trabajo adolescente y condiciones de transporte.

Las empresas que incumplan la normativa arriesgan multas que fluctúan entre 3 y 60 UTM, dependiendo del tamaño de la empresa, y en casos graves, la suspensión inmediata de faenas.

Las inspecciones se realizarán en modalidad presencial y abarcarán empresas principales, contratistas y subcontratistas. Entre las medidas más estrictas se contempla la suspensión inmediata de faenas cuando se detecte falta de agua potable, servicios higiénicos, o presencia de menores trabajando en condiciones ilegales.

La fiscalización agrícola responde a la alta cantidad de denuncias recibidas en temporadas anteriores. Históricamente, las principales infracciones detectadas son:

Falta de información a trabajadores y trabajadoras sobre riesgos laborales.

Ausencia de condiciones sanitarias básicas en los lugares de trabajo.

Incumplimiento en protección frente a radiación UV.

No escriturar contratos en el plazo legal.

Deficiencias en transporte agrícola.

Falta de medidas frente a temperaturas extremas.

En la temporada 2024-2025, más del 12% de las fiscalizaciones terminó con sanción administrativa, evidenciando la necesidad de reforzar la supervisión en este sector.

