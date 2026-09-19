Alvarado detalla prioridades del Presupuesto 2027: foco en empleo y área social

La generación de empleo y la entrega de beneficios sociales aparecen entre las prioridades que el Gobierno busca incorporar en su primer proyecto de Presupuesto, cuya elaboración entró en una etapa clave antes de iniciar su discusión en el Congreso.

En la antesala de la Parada Militar, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó el trabajo que desarrolla el Ejecutivo para definir las partidas correspondientes al Presupuesto 2027.

“Ahora estamos en un proceso interno de los diversos ministerios que se van a abordar con diversidad. En los próximos días ya vamos a cerrar cada una de las partidas y una vez que lo tengamos definido iremos conversando tanto con parlamentarios del oficialismo y de la oposición”, indicó.

Una vez concluida esta fase, el Ejecutivo pretende iniciar las conversaciones políticas necesarias para avanzar en la tramitación de la iniciativa. Según Alvarado, el propósito es generar condiciones para una discusión transversal en el Congreso.

El ministro explicó que las coordinaciones buscarán que “la discusión de ese presupuesto se desarrolle con altura de mira. Nuestro foco está centrado principalmente en entregarle beneficios sociales a las personas y generar oportunidades de empleo”.

El mercado laboral se ha convertido en uno de los principales elementos del escenario en que se construyen las cuentas fiscales para 2027. La tasa de desocupación alcanzó un 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio, registrando su nivel más alto en cinco años.

La situación ha llevado al Gobierno a reforzar el énfasis en iniciativas capaces de favorecer la inversión y la creación de puestos de trabajo. Entre las señales entregadas previamente por el Ejecutivo se encuentra la intención de otorgar especial relevancia a infraestructura y obras públicas dentro de la propuesta presupuestaria.

La preparación del proyecto se viene desarrollando desde hace varias semanas. El Presidente José Antonio Kast ha sostenido reuniones bilaterales con ministros para revisar propuestas y prioridades que podrían formar parte del Presupuesto 2027, con especial atención a sus efectos sobre la actividad económica y el mercado laboral.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un plan de emergencia laboral que involucra a las carteras de Trabajo, Hacienda, Obras Públicas y Vivienda, y que busca responder al deterioro de los indicadores de empleo.

Con las partidas próximas a quedar definidas, el Gobierno deberá avanzar posteriormente en la búsqueda de acuerdos políticos para la tramitación de su primera propuesta presupuestaria, cuyo ingreso al Congreso tiene como plazo máximo el 30 de septiembre.

PURANOTICIA