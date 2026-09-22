Dirección del Trabajo cursa más de $374 millones en multas tras fiscalizaciones al comercio y transporte durante Fiestas Patrias

La Dirección del Trabajo (DT) informó el balance preliminar de las fiscalizaciones realizadas durante el fin de semana de Fiestas Patrias, período en el que cursó multas por más de $374 millones debido a incumplimientos detectados en los sectores del comercio y transporte interurbano de pasajeros.

En ese contexto, la DT explicó que la estrategia fiscalizadora se concentró en dos áreas: el feriado obligatorio e irrenunciable para los trabajadores del comercio y el cumplimiento de las jornadas de conducción y descanso de los conductores de transporte interurbano de pasajeros.

En materia de fiscalización del comercio, realizada durante el 18 y 19 de septiembre, la DT dispuso que 190 trabajadores a quienes no les correspondía trabajar debieron suspender sus turnos para cumplir con su descanso legal.

A nivel nacional, se realizaron 301 fiscalizaciones en el comercio, las que terminaron con 97 multas por un total de $106.720.848. Las regiones que registraron la mayor cantidad de trabajadores suspendidos fueron la Metropolitana (43), Antofagasta (35) y Maule (18). En tanto, una de cada tres fiscalizaciones terminó con una multa, equivalente al 32%, proporción similar a la registrada en 2025, cuando alcanzó el 31%.

Además, durante el 18 y 19 de septiembre, la Dirección del Trabajo recibió 93 denuncias a través de su sitio web y del Centro de Atención Telefónica. De todas formas, el organismo advirtió que continúa revisando la totalidad de los antecedentes recibidos.

En cuanto a la fiscalización del transporte interurbano de pasajeros, la DT realizó 237 inspecciones, que culminaron con 87 multas y siete conductores suspendidos. Las regiones que concentraron la mayor cantidad de sanciones fueron Metropolitana, Tarapacá y Los Lagos, con 10 multas cada una; seguidas por Atacama y Valparaíso, con ocho; y Antofagasta, con siete.

El monto total de las 87 multas cursadas en el transporte interurbano alcanzó los $267.877.935. Entre las principales infracciones detectadas se encuentran no mantener en uso el registro de asistencia de jornadas y descansos, no otorgar los períodos de descanso correspondientes y no cumplir con las disposiciones relativas a la jornada laboral.

Finalmente, el director nacional del Trabajo, David Oddó, destacó el nivel de cumplimiento registrado durante las fiscalizaciones, aunque advirtió que la labor inspectiva continuará más allá del período de Fiestas Patrias.

"Valoramos que la mayoría de los empleadores fiscalizados haya cumplido. Pero nuestro trabajo no termina con los feriados: vamos a atender cada denuncia recibida y revisar los resultados en cada región. Y donde encontramos incumplimientos, como en los buses, vamos a seguir fiscalizando, porque está en juego la seguridad de los pasajeros y los derechos de quienes trabajan".

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