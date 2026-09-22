Biministro De Grange defiende nuevo Plan Antievasión: "Cada vez que una persona evade está dejando sin desayuno a un niño"

El biministro de Obras Públicas y de Transportes, Louis de Grange, abordó el Plan Antievasión para los buses Red, iniciativa que contempla la incorporación de 90 agentes destinados a controlar el pago de los pasajes.

En conversación con Duna, De Grange puso énfasis en la importancia de fiscalizar el acceso al transporte público y cuestionó a quienes evaden el pago.

"Lo más preocupante es saltarse la fila, es abusar de quienes sí pagan. Cada vez que una persona evade el transporte público está dejando sin desayuno a un niño de una escuela rural (...) eso no es aceptable para nosotros, no por eso vamos a dejar de actuar".

La autoridad explicó que los agentes tendrán como principal función impedir el ingreso a los buses de personas que no hayan pagado su pasaje. Además, detalló que la medida comenzará como una experiencia acotada.

"Los agentes antievasión tienen como objetivo impedir que las personas que no paguen ingresen al bus. Es un plan piloto en el recorrido 107".

Además, el secretario de Estado se refirió a la reducción tarifaria del TAG y confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con las empresas concesionarias de autopistas y carreteras para avanzar en esta materia.

"Es un tema que ha sido prioritario para el Gobierno, el mismo Presidente Kast ha estado bien involucrado, consulta permanentemente hemos tenido buenas reuniones con las empresas concesionarias", enfatizó.

En esta línea, De Grange explicó que las concesionarias que iniciaron sus operaciones antes y cuentan con menos años restantes de concesión tendrían mayor margen para negociar una reducción de las tarifas a cambio de extender los plazos contractuales.

"Las concesionarias que partieron antes, y que le quedan menos años de concesión, tienen más espacio para reducir tarifa a cambio de plazo".

Finalmente, el biministro adelantó que el proceso comenzará con las autopistas más antiguas y de mayor flujo de la región Metropolitana, donde, según explicó, existiría un mayor margen para concretar una rebaja tarifaria.

"Vamos a partir por aquellas autopistas de la región Metropolitana, que son las más antiguas, las que tienen más flujo, las que tienen más espacio para generar esta rebaja de tarifas a cambio de mayor plazo".

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