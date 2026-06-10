Diputados RN rechazan iniciativa del PC y anuncian proyecto "Ley Nain-Retamal 2.0" para reforzar protección a Carabineros

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) criticó la iniciativa impulsada por parlamentarios del Partido Comunista para derogar aspectos de la Ley Nain-Retamal y anunció la presentación de un nuevo proyecto destinado a fortalecer las facultades y protección de Carabineros de Chile.

Esa norma legal, la N° 21.560, fue promulgada en abril de 2023 para fortalecer la protección de policías y de gendarmes en el ejercicio de sus tareas.

El jefe de la bancada, Diego Schalper, señaló que "vemos con mucha preocupación un proyecto de ley que no sólo desconoce el más básico sentido común, sino que además desconoce un proyecto de la bancada de RN que ya es ley de la República y ha sido muy importante pues combate al delito y al crimen organizado, que es la Ley Nain-Retamal".

Añadió que la idea de los diputados del PC "no empatiza en lo más mínimo con la realidad cotidiana de los carabineros, y además debilita el combate al crimen organizado… Creo que esa bancada tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿Va a estar del lado de las víctimas o va a estar del lado del Tren del Aragua?".

Según el diputado por el Distrito Nº 11 de la región Metropolitana, "derogar las atribuciones que hoy día tienen los carabineros con la Ley Nain-Retamal es básicamente ponerse del lado del Tren del Aragua… Por ello a ese comité le anunciamos la presentación de un proyecto de Ley Nain-Retamal 2.0, con el que vamos a profundizar en lo que establecimos en su minuto en la Ley-Nain Retamal sobre la protección a Carabineros de Chile”.

Y el también diputado RN por La Araucanía, Juan Carlos Beltrán, indicó que "quiero considerar que lo anunciado por el PC es casi una vergüenza… No ponerse en el lugar de Carabineros, que realiza una tremenda labor especialmente en mi región, para presentar un proyecto que derogue la Ley Nain-Retamal es una vergüenza".

El parlamentario del Distrito N° 22 agregó que "Carabineros hoy día se siente objetivamente un poco más respaldado para cumplir su deber. Eso lo hemos observado de manera permanente en terreno, cuando recorremos cada una de las regiones y conversamos con sus efectivos… Se sienten más protegidos y, evidentemente, van a actuar con más rigurosidad y con total respaldo y respeto a las leyes".

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