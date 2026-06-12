Diputados oficialistas presentan proyecto que busca prohibir la posibilidad de aplicar impuestos a actividades ilegales

Diputados de Renovación Nacional y de Evópoli presentaron un proyecto de ley destinado a reforzar la coherencia del ordenamiento jurídico chileno, estableciendo que ninguna conducta ilícita o constitutiva de delito pueda ser considerada como hecho gravado, base imponible o elemento generador de una obligación tributaria.

La iniciativa surge en medio del debate provocado por la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que habilita el cobro de IVA a plataformas de apuestas online, pese a que la legalidad de dichas operaciones continúa siendo objeto de controversia y ha sido cuestionada por distintos fallos judiciales.

El diputado e impulsor de la iniciativa, Diego Schalper (RN), dijo que "junto a otros parlamentarios de mi partido y de Evópoli hemos presentado un proyecto de ley que busca prohibir la posibilidad del Estado de aplicar impuestos a actividades ilegales".

El integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja señaló además que "nos parece que la discusión que se ha tenido respecto del cobro de IVA a las casas de apuesta online sienta un precedente, y la regla tiene que ser muy clara: no es posible que el Estado declare ilegal una actividad y, paralelamente, le dé un matiz de legalidad cobrándole impuestos. Por lo tanto, esperamos que este proyecto de ley sea que tramitado con mucha prontitud en el Congreso".

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) señaló tajante que "no puede existir una doble señal del Estado… Si una actividad es ilegal, debe ser perseguida y sancionada. No corresponde que, al mismo tiempo, se le otorgue reconocimiento mediante el cobro de impuestos".

El proyecto incorpora un nuevo artículo 2 bis al Código Tributario, estableciendo que los tributos sólo podrán recaer sobre hechos, actos o actividades lícitas y que, en ningún caso, la naturaleza ilícita o delictiva de una conducta podrá constituir un hecho gravado o servir de base para la generación de impuestos.

Los parlamentarios sostienen que resulta contradictorio que el Estado sancione una actividad por ser ilegal y, de manera simultánea, la reconozca para efectos tributarios, otorgándole un tratamiento propio de actividades permitidas por el ordenamiento jurídico.

Precisaron que la iniciativa no impide gravar los efectos económicos derivados de actividades ilícitas, tales como rentas, incrementos patrimoniales o consumos, conforme a las reglas generales vigentes, sino que busca impedir que el ilícito mismo sea considerado como el hecho generador del tributo.

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