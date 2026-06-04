Diputados Mulet y Hernando presentan querella criminal por sobreestimación de producción en Codelco

Los diputados Jaime Mulet (Federación Regionalista Verdes Social) y Marcela Hernando (Partido Radical) presentaron una querella contra quienes resulten responsables por la sobreestimación de producción en Codelco.

Los parlamentarios señalan que pueden existir delitos como administración desleal, fraude al Fisco, falsificación de instrumento, entre otros tipos penales; por lo que además solicitaron una serie de diligencias que incluyen incautaciones y revisiones a ejecutivos de la minera estatal, junto con otros oficios a instituciones fiscalizadoras.

En ese contexto, los legisladores reafirmaron que buscan reordenar la compañía y rechazaron cualquier insinuación o intento de privatización.

Tras ingresar la querella, el diputado Mulet explicó que esta se encuentra dirigida “en contra de quienes resulten responsables por los delitos de administración desleal, fraude al Fisco, falsificación de instrumento y otros tipos penales que se pudieron haber cometido en esta situación defraudatoria”.

“Presentamos una denuncia apenas supimos de los antecedentes del informe preliminar de la auditoría que se hizo, la que se está tramitando. Y ahora, nos queremos hacer parte como querellantes. Aquí pedimos más de 10 diligencias, desde incautaciones, revisiones, oficios a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a los ejecutivos de Codelco, etc. Siendo parte, no vamos a soltar este tema”, agregó.

Además, indicó que “hemos pedido que se radique en la región Metropolitana, en Santiago, producto que aquí está el edificio corporativo. Las 27 mil toneladas que se atribuyeron es una situación defraudatoria y grave, que no corresponde. Y por cierto, creemos que hay delitos que se cometieron y por eso vamos a investigar hasta las últimas consecuencias”.

“Codelco es una empresa muy importante, no queremos que se termine privatizando, pero tampoco queremos que se siga diluyendo y precarizando si no se hacen las cosas bien. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el parlamentario.

Por su parte, la diputada Hernando manifestó que “estamos muy preocupados por los temas de fiscalización y control. Esta es una empresa que nos pertenece a todos los chilenos. Por lo tanto, habiéndonos enterado de este último escándalo, que no es el primero pero que esperamos que sea el último, nos hemos querellado para identificar a quiénes resulten responsables de este fraude al Fisco o falta a la probidad, una serie de delitos que nos interesa perseguir”.

“Cuando se falla al patrimonio de una empresa estatal le estamos metiendo la mano al bolsillo a todos los chilenos. En ese contexto, somos representantes y, por tanto, tenemos las atribuciones y el interés de defender aquello”, afirmó la legisladora.

En tanto, el abogado en la causa, Diego Durán Vega, detalló que “este miércoles fuimos notificados por la Fiscalía que nuestra causa presentada el pasado 14 de mayo fue ingresada y está a cargo actualmente del fiscal regional (de O’Higgins) y que ha sido acumulada a la misma investigación".

"Hoy presentamos esta querella criminal que busca determinar los responsables de los actos y las omisiones que pudieron sobrellevar esta sobreestimación de producción. Aquí hay que entregarle una certeza a la ciudadanía de que con los recursos públicos no se puede jugar ni encontrar zonas oscuras, las que deben resolverse desde el área que corresponda, y en este caso desde el área penal", indicó.

Por otra parte, Mulet confirmó que junto a Hernando solicitarán audiencia con el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontainte, quien “asumió hace una semana y es muy importante ver cómo actúa. Él viene llegando, acaba de asumir un nuevo CEO de la compañía, y obviamente nos vamos a juntar con ellos, pero vamos a ver cómo les va".

"Codelco es un monstruo, espero que no se los coma, porque lo que hay allí dentro de la empresa son grupos complejos, capturas por parte de profesionales y de sindicatos. Es una empresa muy grande y muy difícil. De manera que esperamos que haga la pega bien, pero hay que ver qué proponen y en eso esperamos que actúen bien y que no se tienten en privatizar, porque con eso no estamos de acuerdo", indicó.

En tanto, Hernando comentó que “hasta ahora el señor Fontaine y la empresa han colaborado con la investigación que está llevando la Fiscalía y Cochilco, han entregado todos los antecedentes. Nosotros esperamos que en nuestra entrevista con ellos también tengan el mismo espíritu colaborativo”.

PURANOTICIA