Diputados Demócratas emplazan a Republicanos por negarse a sesionar durante enero sobre la reforma de pensiones

Los diputados Demócratas han sido críticos con el Gobierno por no incluir a nuevos actores en la reforma de pensiones, como las cooperativas, que podrían ser de gran ayuda para incrementar los fondos de pensiones de los cotizantes. Asimismo, cuestionaron a la bancada Republicana por no haber aceptado el acuerdo de sesionar para sacar adelante la reforma durante la semana distrital.

“Como demócratas, siempre hemos estado a favor de sacar adelante la reforma de pensiones, una buena reforma que sea fruto de un acuerdo transversal. Creemos que esa es nuestra primera obligación con los pensionados, por ello estamos disponibles para sesionar los días que sean necesarios, incluida nuestra semana distrital, para poder despachar una buena reforma de una vez por todas”, dijo la jefa de bancada, Joanna Pérez.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “nosotros hemos insistido en la necesidad de este acuerdo desde hace tres gobiernos. Lamentablemente, se rechazaron las propuestas de la Presidenta Bachelet, del Presidente Piñera, y aunque la propuesta del Presidente Boric no es perfecta, si se llega a un acuerdo, se deben garantizar elementos que para nosotros son fundamentales, como el aumento de la PGU, la incorporación de un fondo solidario para los discapacitados y las cuidadoras”.

“Le pedimos al gobierno que cumpliera su compromiso de aceptar las cooperativas de pensiones, patrocinando nuestra indicación, ya que eso sí generaría competencia. El eslogan del gobierno ha sido ‘no más AFP’, pero esto demuestra que quieren mantener el actual sistema, sin integrar a nuevos actores como las cooperativas, que son solidarias, no sociedades anónimas, donde las utilidades quedan en manos de los cooperandos”, añadió Pérez.

Finalmente, el diputado por la región de la Araucanía, Jorge Saffirio, concluyó que “si bien es cierto que el gobierno logró destrabar la discusión en el Senado, mantuvo el sistema en lo fundamental y no integró a ningún nuevo actor que diera competencia a las AFP, como lo planteaba la propuesta de Demócratas, que incluía a las Cooperativas de Pensiones. Eso es algo que realmente no se esperaba, pues cuando aprobamos este proyecto en la Cámara de Diputados hubo un acuerdo con la ministra Jara y el ministro Marcel para integrar a estos actores solidarios al sistema AFP, pero eso hoy no ocurrió”.

