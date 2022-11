Diputados de RN piden al Gobierno "ponerse la mano en el corazón" y adelantar la PGU a $250 mil para enero

Diputados de Renovación Nacional (RN) hicieron un llamado al Gobierno para adelantar el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos para enero de 2023.

El parlamentario Frank Sauerbaum, miembro de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara, llamó “al Gobierno a ponerse la mano en el corazón y también en el bolsillo”, para que adelantar el aumento de este beneficio, como señala la indicación presentada por RN, para el inicio del próximo año y no al final del mandato del presidente Gabriel Boric.

Acompañado de los diputados Andrés Longton (jefe de bancada) y Miguel Mellado (de la Comisión de Hacienda), Sauerbaum recordó que en un informe de “la propia directora de Presupuestos dijo que había 14 mil millones de dólares de programas mal evaluados o mal desempeñados por el Estado. Por lo tanto, decir que hoy no tenemos recursos para pagar un aumento de 40 mil pesos para la PGU, eso no es cierto”.

Fue enfático en afirmar que “hoy tenemos recursos. Fíjese que tenemos excedentes del cobre de 1.200 millones de dólares. Que él (el ministro de Hacienda Mario Marcel) diga que no tiene recursos, no es verdad. Lo que quiere hacer el Gobierno es plantear un alza paulatina para ganar un punto político, pero lo que la gente requiere son los recursos ahora para enfrentar la dura situación económica”.

El diputado por la región del Ñuble agregó que la reforma de pensiones es “tremendamente necesaria, una prioridad para los chilenos, pero claramente tiene un componente donde ya hay un acuerdo transversal que es el aumento de la PGU. Por lo tanto, lo que requerimos es poder hacer una pronta aprobación para hacer su aumento a la brevedad”.

Precisó que a esa situación se puede llegar haciendo “una ley corta” para aumentarla a la brevedad, “porque hoy los adultos mayores están enfrentando una dura situación económica considerando los niveles de inflación. La PGU en enero, cuando se reajuste, va a llegar alrededor de los 212 mil pesos, por lo tanto, cuando se dice que vamos a llegar a 250 mil a fines de este gobierno, es una media verdad porque solo por reajuste, por inflación, vamos a llegar a una cifra muy similar a esa”.

Mellado precisó que “nos interesa que el Gobierno entienda que los adultos mayores la están pasando mal, que hay una inflación de 12,8% durante el año, que han perdido poder adquisitivo y que sus jubilaciones están bajas”.

Ambos coincidieron en que es urgente adelantar la discusión para que la gente realmente tenga poder adquisitivo con esos $250 mil de PGU. Sauerbaum reiteró que “lo que estamos proponiendo es que el año 2023 se les asegure una PGU de 250 mil pesos y podamos tener todo el año para discutir la reforma al sistema de pensiones, la reforma tributaria y el 2024 ya contemos con recursos frescos para seguir pagando en el largo plazo”.

Recordó que “el Presidente Piñera hizo solidaridad en enero de este año con la PGU porque subió a 193 mil pesos. El Gobierno dice que quiere llegar a 250 mil pesos, pero por favor, si en enero de 2023 van a llegar a $212 mil. Son 38 mil pesos más, cómo no va a haber 38 mil pesos por cada jubilado para que puedan soportar la inflación y el nivel de vida que debe tener un jubilado en Chile o la persona que tenga arriba de 65 años, porque la PGU no es solo para jubilados, sino que para quienes cumplen de 65 años para arriba”.

El parlamentario por La Araucanía también le pidió al Gobierno “un poco de corazón, que no lo vemos que lo tiene. Lo que queremos es adelantar eso. Se ha dicho muchas veces que se ha adelantado con el Presupuesto de la Nación y después se calza con un Presupuesto permanente. Los adultos mayores necesitan esa diferencia de 38 mil pesos, que no es un gran monto porque se puede sacar de recursos fiscales mejorando algunos proyectos mal evaluados, que en estos momentos el Presidente sabe que existen. Aquí hay un tema que el gobierno tiene que hacerse parte de esta indicación para no ir al Senado y tener que hacer una Comisión Mixta”.

PURANOTICIA