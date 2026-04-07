Diputados de oposición presentan reforma constitucional para restablecer el Mepco y revertir alza en el precio de combustibles

Diputados de oposición ingresaron un proyecto de reforma constitucional que busca dejar sin efecto los decretos que provocaron el incremento registrado el pasado 26 de marzo, con el objetivo de restablecer el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y aliviar el impacto en el costo de vida de las familias.

La iniciativa plantea incorporar una norma transitoria en la Constitución para derogar los decretos dictados por el Ejecutivo —incluidos los del Ministerio de Hacienda y Energía— que modificaron el cálculo del precio de los combustibles, permitiendo así volver a los valores vigentes al 25 de marzo.

Además, el proyecto establece que, en caso de ser necesario, se podrán utilizar recursos del Fondo de Estabilización Económico y Social para sostener el mecanismo y evitar nuevas alzas.

En ese sentido, el diputado Luis Cuello, autor del proyecto, explicó que éste "establece una norma transitoria en la Constitución y que lo que hace es derogar aquellos decretos que establecieron y ajustaron los precios de los combustibles y traspasaron el costo del alza del precio internacional a las familias, y en cambio, vuelve a los parámetros que estaban vigentes al 25 de marzo. Esto significa volver a activar el MEPCO, y creemos que es un deber hacerlo. Hoy queda en evidencia que el gobierno está más preocupado de beneficiar al 1% de mayores ingresos, mientras desatiende a la gran mayoría de las familias del país".

Asimismo, agregó que "esperamos que este proyecto se tramite con rapidez en la Comisión de Constitución, porque aquí hay una urgencia evidente: bajar los precios de los combustibles. Las medidas paliativas han sido parches, insuficientes, mal aplicados e improvisados, y la ciudadanía lo está viendo. Esto también explica la caída en el respaldo al gobierno del presidente Kast, que está generando una crisis económica y social que afecta directamente a las familias chilenas".

En esa línea, el diputado Juan Santana indicó que presentaron "una reforma constitucional para agregar una disposición transitoria que deroga los decretos que traspasaron el costo directo del alza del combustible a los chilenos y chilenas, conjuntamente la misma norma extiende la vigencia de los decretos anteriores que mantenían plenamente vigente el mepco y las reglas de estabilización previo a la intromisión de este Gobierno. Se trata de utilizar las herramientas que están a nuestra disposición, como una reforma constitucional para hacer frente a una decisión que claramente la ciudadanía ha rechazado y que la perjudica directamente”.

A su vez, la diputada Gael Yeomans sostuvo que "el Gobierno, por decreto, decidió traspasar el costo de las bencinas a las familias, sin diálogo con la ciudadanía y sin pasar por el Congreso. A pesar de su tozudez, nosotros vamos a insistir en que no sean las personas las afectadas, por eso hoy respaldamos esta reforma para que queden sin efecto los decretos y se restaure el funcionamiento del Mepco tal como estaba. Aún hay tiempo de apoyar a las familias de Chile”.

Asimismo, la diputada Irací Hassler subrayó que "no puede ser que, al mismo tiempo que este gobierno propone bajar los impuestos a las grandes empresas de Chile, haga que el costo de la vida suba y, además, que genere recortes en el gasto fiscal. Ante eso, vamos a tener una postura firme en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y del bienestar de las familias chilenas, en particular del bolsillo de la clase media y de las personas más vulnerables".

En tanto, el diputado Marcos Barraza comentó que "el alza de los combustibles del 26 de marzo fue la mayor en 46 años. El kilo de pan ya está sobre los $2.000 y subirá un 10% más en abril. Los economistas proyectan inflación cercana al 4% anual — el doble de hace unos meses — y vienen más alzas en combustible ahora en abril y mayo. El Gobierno tenía el Mepco para amortiguar exactamente esto, y decidió desactivarlo. Al mismo tiempo, propone rebajar impuestos a las grandes empresas. Eso no es austeridad — es austeridad selectiva e indolente. Las familias chilenas no merecen esto y por eso ingresamos un proyecto de reforma constitucional para restablecer el MEPCO de inmediato”.

Cabe hacer presente que el proyecto fue presentado por el diputado Luis Cuello (PC), junto a las diputadas Gael Yeomans (FA), Irací Hassler (PC) y Daniela Serrano (PC) y los diputados Juan Santana (PS), Marcos Barraza (PC), Boris Barrera (PC).

PURANOTICIA