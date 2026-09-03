Diputado Venegas llama a condenar los dichos de Milei en Foro Madrid y cuestiona al Presidente Kast por "avalarlos"

El diputado Nelson Venegas (PS) criticó los dichos del presidente de Argentina, Javier Milei, en el Foro Madrid y pidió al Gobierno condenarlos.

El mandatario trasandino calificó los adherentes de izquierda de "zurdos mugrosos" e instó a "quitar el cáncer" que representan, durante el evento que se realiza este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

"Lo que acaba de ocurrir es demasiado grave. Es como si vinieran visitas a la casa de uno, humillaran, se rieran de parte de nuestros hijos y el dueño de casa los avala y los aplaude", indicó.

Añadió que "eso es lo que hizo el Presidente Kast cuando acepta lo que hizo el presidente Milei con gran parte de chilenas y chilenos, donde vino incluso a reírse de heridas que tenemos nosotros como país. Ese es el patriotismo del cual nos hablan. Ese es el falso concepto de patria que ellos tienen".

Finalmente, sostuvo que "en toda mi vida había visto que un presidente de una nación extranjera viniera a nuestro país a hacer lo que hizo el presidente Milei y que un presidente chileno o una presidenta chilena lo haya aceptado como ha ocurrido".

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