Diputado Venegas fustiga llegada de Fontaine a la presidencia de Codelco y advierte sobre "intención de privatizar" la estatal

El diputado Nelson Venegas (PS) criticó duramente la designación de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco, apuntando a que su trayectoria no está vinculada directamente al mundo minero y que su nombramiento abre dudas respecto del futuro de la estatal.

Para el parlamentario del Distrito 6 de la región de Valparaíso, la llegada del economista no puede leerse como un hecho aislado, especialmente en un contexto donde desde el Gobierno se ha instalado la idea de una reestructuración profunda en la cuprífera. En esa dirección, el legislador advirtió que se trata de una señal preocupante para una empresa estratégica para Chile.

“La minería es la principal fuente de ingreso que históricamente ha tenido nuestro país. Yo veo que este Gobierno no tiene una preocupación real respecto a este tema. El ministro de minería es un biministro y además no viene del mundo de la minería, donde se requiere ciertos conocimientos técnicos especializados y cierta experticia, donde tenemos que hablar por ejemplo del tema del litio, de las tierras raras, de Enami, de la pequeña y la mediana minería y del poder de compra que se realiza a través de instituciones de esta naturaleza, de la relación con Cochilco, con la Sonami”, indicó el socialista.

Asimismo, acusó que detrás de esta decisión podría existir una intención política mayor respecto del futuro de la empresa estatal: “Lo que yo honestamente veo detrás de esto es una intención tajante y que siempre la han sostenido de tratar de privatizar esta empresa que es tan fundamental porque insisto es el sueldo de Chile”, continuó.

“Y hoy día, además , se nombra como presidente de Codelco a Bernardo Fontaine, que no viene del mundo de la minería, que no tiene los conocimientos técnicos ni la expertise respecto a un tema tan gravitante en lo que es Codelco, que es el sueldo de este país. No vaya a ser cosa que, con este tema de la supuesta reestructuración, lo que estén preparando simplemente es el camino para la futura privatización, estaremos muy atentos, cerró.

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