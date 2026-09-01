Diputado Venegas anuncia interpelación al canciller Pérez Mackenna tras sesión secreta de Comisión de Relaciones Exteriores

El diputado Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anunció que impulsará una interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, acusando que durante los últimos seis meses no ha existido una instancia suficiente para obtener respuestas sobre el rumbo de la política exterior del Gobierno.

El anuncio se produjo luego de una sesión de la comisión en la que, según relató el parlamentario por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, se solicitó que la reunión con el canciller se desarrollara de manera secreta. Venegas cuestionó que esta modalidad termine impidiendo un debate público sobre asuntos que, a su juicio, involucran materias relevantes para el país.

"La verdad que tenemos una sesión, hoy día estamos agotando una instancia, queríamos conversar, queríamos hacerle preguntas de cara al país al canciller, lamentablemente se ha solicitado hacerlo de manera secreta. Uno puede entender que hay ciertas cosas que tienen que ser tratadas de manera secreta, sin embargo, no pueden ser todas las complicaciones que estamos teniendo en materia internacional basadas en el secreto que hoy día existe adentro. Es necesario que el país sepa hacia dónde se dirige el país en términos de las relaciones exteriores", sostuvo.

Entre las materias que el legislador del Partido Socialista (PS) planteó como motivo de preocupación mencionó la relación de Chile con Estados Unidos, las relaciones con Argentina y la situación del Estrecho de Magallanes, además de lo que calificó como una "intromisión indebida" del embajador estadounidense en asuntos internos y las relaciones económicas a propósito de los aranceles.

"Están pasando cosas graves. Nuestra relación, por ejemplo, con Estados Unidos. El hecho, por ejemplo, de que hayamos sido considerado el patio trasero de Estados Unidos. Nuestra relación con Argentina y lo que ocurre, por ejemplo, con el Estrecho de Magallanes. Nuestra relación de intromisión indebida por parte del embajador de Estados Unidos en asuntos internos. Nuestras relaciones económicas, por ejemplo, a propósito del tema arancelario", afirmó Venegas.

El diputado sostuvo que "cuando uno no ha tenido en prácticamente seis meses la posibilidad de conversar estos asuntos que dicen relación con temas que están involucrados con la soberanía de nuestro país incluso, y llegamos después de seis meses a una reunión de esta naturaleza y luego se hace vía secreta, no nos dejan otra alternativa que precisamente, en virtud de lo que dispone la ley y la Constitución, hacer ejercicio en nuestras facultades, que son citar al ministro o lo que comúnmente se llama interpelar".

Venegas aseguró que "yo no quería llegar a este instante, pero lamentablemente, insisto, todo lo que ha ocurrido al interior donde se ha pedido una sesión secreta de cuestiones que no deberían ser secretas, yo creo que es lo que ha terminado por hacerme tomar esta determinación".

El parlamentario adelantó que este miércoles "vamos a anunciarla, yo creo que la vamos a presentar entre mañana o los primeros días de la semana que viene, como corresponde. Tendría apoyo transversal de la oposición porque efectivamente hace mucho rato, hace mucho tiempo, ya que venimos con esta inquietud", sostuvo.

Finalmente, insistió en que "vamos a presentar la interpelación, vamos a conseguir las firmas, porque esto es un sentimiento que es transversal dentro de los partidos de la oposición hace mucho rato. Queríamos respuestas, no tuvimos las respuestas y frente a eso no nos dejan otra alternativa".

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