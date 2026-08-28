Diputado Teao pide explicaciones a Aduanas por millonaria diferencia de compras de equipos de rayos X al mismo proveedor

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) solicitó que la comisión de Hacienda cite a la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, para explicar dos adquisiciones de equipos de rayos X adjudicadas al mismo proveedor, Cresciendo SpA, con una diferencia de $2.200 millones entre una compra y otra.

El parlamentario detalló que además de la solicitud a la comisión, también ofició solicitando a Aduanas que "entregue toda la información relacionada con ambas adquisiciones”.

Según detalló, en marzo de 2024 Aduanas adjudicó a Cresciendo SpA dos equipos de rayos X para revisión no intrusiva de contenedores, carga y vehículos por $4.200 millones netos. Nueve meses después, adjudicó al mismo proveedor una nueva compra de equipos para la misma función y bajo la misma clasificación, por $6.400 millones.

“Son $2.200 millones más, un 52% de diferencia que tienen que explicar”, afirmó el legislador.

Teao sostuvo que, tratándose de recursos públicos, Aduanas debe transparentar las especificaciones técnicas de ambas adquisiciones, la forma en que se determinaron los precios, los estudios de mercado, cotizaciones, ofertas recibidas y la diferencia concreta entre los equipos.

“Queremos saber qué diferencia existe entre unos equipos y otros que justifique pagar más de $2.200 millones adicionales, y si existe una explicación técnica que la acredite. Y si no existe, estamos frente a una situación extremadamente grave”, advirtió.

El diputado agregó que también existe preocupación por la gestión del Servicio, considerando que direcciones regionales estratégicas como Arica, Iquique, Coquimbo, San Antonio y Los Andes están encabezadas por directores subrogantes.

“No podemos normalizar que organismos responsables de nuestras fronteras, puertos, recaudación fiscal y combate al contrabando funcionen durante periodos prolongados con jefaturas transitorias. Queremos saber por qué estos cargos no se han provisto oportunamente y cuál es el estado de los respectivos concursos”, sostuvo.

Finalmente, Teao recalcó que Aduanas cumple una función estratégica para la seguridad y la economía del país, por lo que insistió en que llegarán “hasta el fondo” para transparentar los antecedentes.

“Como dice el dicho, quien nada hace nada teme; esta es la mejor oportunidad que tiene Aduanas para transparentar todos los antecedentes, explicar la diferencia de recursos y despejar cualquier duda sobre su gestión”, cerró.

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