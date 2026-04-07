Diputado Soto cuestiona el proyecto de Reconstrucción Nacional: "Si se ingresa tal cual se anunció, es una ley tramposa"

El diputado del PPD, Raúl Soto, cuestionó el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno y condicionó su disposición al diálogo a que se introduzcan cambios sustantivos en la tramitación.

Durante una entrevista concedida a radio Duna, el legislador evaluó positivamente la detención en la progresión de la propuesta, aunque enfatizó la necesidad de una reestructuración integral: “Espero que esta pausa sea para separar las iniciativas (...) Lo que corresponde es que cada materia vaya por separado y no mezclar peras con manzanas”, manifestó.

La ausencia de gestos concretos por parte del oficialismo fue otro de los puntos destacados por el congresista, quien sostuvo que “estábamos a la espera y tendremos que seguir esperando, estamos disponibles a dialogar, pero en la medida que haya disposición a separar las medidas”.

En caso de no mediar ajustes por parte de La Moneda, Soto advirtió que el bloque opositor forzará la fragmentación del texto durante el debate en las comisiones: “Si el Gobierno no separa el proyecto, de alguna manera lo vamos a tener que hacer en los hechos”.

Bajo esa premisa, el representante del PPD hizo un llamado directo a que el Ejecutivo revise su hoja de ruta estratégica, señalando que “el Gobierno tiene que replantearse y abrirse a dividir las iniciativas”.

El cuestionamiento más severo del parlamentario apuntó específicamente a los componentes impositivos del articulado, asegurando que “si se ingresa tal cual se anunció, es una ley tramposa que disfraza una reforma tributaria a través de una ley de reconstrucción”.

Para finalizar, Soto estableció un requisito clave para destrabar las negociaciones y alcanzar acuerdos transversales, indicando que “si el Gobierno decide sacar esta reforma tributaria encubierta del paquete de reconstrucción o al menos postergar el debate, sería una señal muy positiva que ayudaría a llegar a un consenso respecto de los otros temas”.

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