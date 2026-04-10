Diputado Soto cuestiona diseño de la Ley Miscelánea y advierte que podría tratarse de una "reforma tributaria encubierta"

El diputado Raúl Soto se refirió al plan “Escuelas Protegidas” y pidió las máximas sanciones, “ojalá expulsiones” a los responsables de la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral en Valdivia.

Para frenar la repetición de estos actos, el jefe de bancada del Partido Por la Democracia (PPD), enfatizó en enrevista con radio Cooperativa, la urgencia de aplicar medidas drásticas. "Yo espero que eso termine, primero, con sanciones penales; segundo, con sanciones también en materia educacional, ojalá expulsiones. La señal debe ser muy fuerte para inhibir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo", sentenció.

Respecto a la posibilidad de restringir ayudas del Estado, como la gratuidad universitaria, a los estudiantes que participen en este tipo de incidentes, el representante del PPD fue categórico. "Yo personalmente no estaría porque se le entregue ese beneficio, al menos mientras no existan garantías de reinserción y respeto a las normas", argumentó.

Sobre el diseño del plan “Escuelas Protegidas”, el diputado alertó que el debate no puede quedarse únicamente en episodios puntuales o en la contingencia. Por el contrario, instó a adoptar un enfoque estructural orientado a garantizar recintos seguros para el ejercicio del derecho a la educación.

En otro ámbito de la conversación radial, el parlamentario analizó el proyecto de Ley Miscelánea impulsado por el Ejecutivo, advirtiendo que la iniciativa escondería una "reforma tributaria encubierta". Al respecto, exigió que las materias se evalúen de forma independiente, ya que "Tratar de pasar todo en un mismo paquete (...) tiene algo de estrategia tramposa", aseveró.

La principal aprensión de Soto radica en el apartado impositivo del texto legal. A su juicio, incorporar una rebaja del impuesto corporativo dentro de una ley de reconstrucción bloquea una discusión transparente y de fondo. Por ello, indicó que este punto "Debe separarse, postergarse y ser discutido en profundidad".

En la misma línea, criticó la lógica de otorgar franquicias tributarias a las grandes compañías frente al actual panorama económico. "tú no puedes, bajo un escenario de estrechez fiscal, estar disminuyendo 2.800 millones de dólares que van a ir al bolsillo de los más ricos", alertó el legislador.

Finalmente, el jefe de bancada relacionó esta controversia con las últimas determinaciones de la administración central, apuntando específicamente al alza de los combustibles, cuyo costo terminó afectando a los consumidores. "a este gobierno le ha faltado este primer mes empatía. Y entender que el rol del Estado es también ayudar en los momentos difíciles, y no solamente traspasar costos", concluyó.

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