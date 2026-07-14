Diputado Soto arremete contra Quiroz tras caída del acuerdo: "No se puede confiar en el ministro"

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, aseguró que tanto el Gobierno de José Antonio Kast como la oposición deberían ofrecer disculpas a su partido por la crisis generada luego de que parlamentarios de la colectividad se retiraran del acuerdo alcanzado con La Moneda y acusaran al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de incumplir lo pactado respecto al impuesto corporativo.

En entrevista con Radio Duna, el timonel del PPD afirmó que “El acuerdo de los senadores con el Gobierno se cae irremediablemente. No se puede confiar en el ministro Jorge Quiroz, creo que ha actuado de mala fe”.

Soto explicó que el partido manifestó su molestia al Ejecutivo, “particularmente respecto del ministro de Hacienda, en quien creo no se puede confiar, y quien creo no es un interlocutor válido ni para la oposición, ni para el mundo político. Creemos que está generando un problema a su propio Gobierno”.

Según el parlamentario, el PPD enfrentó un “doble agravio” por parte del Gobierno, ya que, a su juicio, desde La Moneda habrían “aprovechado la coyuntura en la interna de la colectividad”, en medio de un proceso de transición de mando, para “acelerar” un acuerdo con los senadores, el cual “no estaba debidamente socializado, conversado y validado”.

En esa línea, sostuvo que “Una vez que suscribe el Gobierno este acuerdo, lo vulnera tratando por debajo de ingresar indicaciones que iban muchísimo más allá, y eso evidentemente generó un malestar y un doble agravio”.

El presidente del PPD también llamó tanto al Gobierno como a la oposición a disculparse con la colectividad, argumentando que los senadores de su partido actuaron “de buena fe”, aunque reconoció que “se cometió el error de confiar en el Gobierno”.

Asimismo, advirtió que el episodio no debe transformarse en una nueva instancia de confrontación política.

“Creo que hay que sacar lecciones de aquello, pero no se puede transformar nuevamente en un escenario de cancelación política, de acusaciones injuriosas, de funas por redes sociales respecto de quienes piensan distinto (...) se ha traspasado una línea que nos preocupa”, señaló.

En esa misma línea, agregó que “amerita que en algunos casos algunos dirigentes y parlamentares también pidan las disculpas del caso”.

Soto destacó que el PPD actuó de manera institucional tras la controversia y aseguró que hubo sectores que deberían entregar explicaciones por sus declaraciones.

“Si bien se generó una crisis, tanto interna como externa, a propósito de este acuerdo, creo que el PPD actuó rápidamente, lo hizo de forma institucional, unida, resguardando nuestra posición partidaria que ha sido lo que ha primado, y creo que hay varios que tienen explicaciones que dar o disculpas que pedir respecto de sus declaraciones, porque eso también va a ayudar a construir hacia el futuro las confianzas que se requieren para seguir coordinándonos”, aseveró.

Finalmente, respecto a la megarreforma, el parlamentario confirmó que los senadores del PPD, junto con la oposición, acudirán en bloque al Tribunal Constitucional (TC) “para que se revisen los aspectos constitucionales, tanto en las materias tributarias como también en las medioambientales”.

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