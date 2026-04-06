Diputado Soto aborda el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno y plantea "separar los temas que son distintos"

El jefe de la bancada PPD-Ind, Raúl Soto, cuestionó la forma en que el Ejecutivo está impulsando el Plan de Reconstrucción Nacional, que contempla 40 medidas agrupadas en cinco ejes. A su juicio, la iniciativa debería dividirse en proyectos separados.

Durante una conversación en el programa Desde la Redacción de La Tercera, el legislador argumentó que “primero, es una ley que tiene más de 40 medidas que son de temáticas absolutamente distintas. Hay reconstrucción, seguridad. Entonces, nosotros lo que le estamos planteando al gobierno es que separemos los temas que son distintos”.

En su desglose, Soto especificó que la administración debería segmentar “los temas tributarios, por un lado; los temas de seguridad, por otro; los temas de reconstrucción, por otro; los temas de permisología, por otro”. En esa misma línea, el diputado recordó que figuras de la oposición y la mesa directiva, como la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, han manifestado posturas coincidentes respecto a la necesidad de parcelar la discusión.

Asimismo, el representante del PPD lanzó una dura advertencia sobre la naturaleza del proyecto y su comparación con el país trasandino. “espero que el gobierno escuche; hasta el momento no lo ha hecho y quieren insistir con esta Ley de Reconstrucción que no es más que una mala copia de la ley ómnibus de Argentina a propósito de la reunión que está teniendo en estos momentos el presidente Kast con el presidente Milei. Chile no es Argentina, Kast no es (Javier) Milei y la sociedad chilena es muy distinta a la sociedad argentina. Entonces, no tratemos de repetir malos ejemplos en nuestro país”, sentenció.

Al ser consultado sobre la propuesta técnica de reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, el parlamentario fue tajante al señalar que su bancada no entregará el respaldo, calificando la idea como “inviable”.

Finalmente, Soto arremetió contra la lógica financiera del Ejecutivo, señalando que “el relato del gobierno se hace incoherente, se hace contradictorio cuando, por un lado, tú desproteges a la clase media sobre la base del argumento de la estrechez fiscal y, por el otro, estás rebajando impuestos a las empresas más grandes”.

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