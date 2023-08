Diputado Schalper y elecciones internas: "El rol de RN es no atrincherarse"

En el contexto de las elecciones internas de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, secretario general de la agrupación, emitió declaraciones resaltando la perspectiva del partido hacia la construcción de mayorías y su influencia territorial.



"El rol de RN no es atrincherarse, no es marginalizarse, el rol de RN es ser una oposición firme, pero capaz de construir mayorías en Chile", expresó Schalper durante el transcurso de las elecciones internas de la tienda política. Con la posibilidad de una segunda vuelta entre las listas lideradas por el senador Rodrigo Galilea y las senadoras María José Gatica y Paulina Núñez, Schalper señaló: "No tengo duda de que cualquiera sea la lista que gane, va a entender que el rol de RN es ser una oposición firme, pero capaz de construir mayorías en Chile".



El secretario general también destacó la identidad de RN como un partido que fusiona continuidad y cambio, subrayando que ciertos aspectos esenciales perdurarán independientemente de quién resulte ganador en las elecciones internas. "El ser un partido con vocación de mayoría, con vocación de diálogo, que interpreta a la clase media, a los sectores rurales, al mundo de la sociedad civil organizado. Eso va a permanecer independiente de cuál sea la lista que gane", afirmó Schalper.



En referencia a la fortaleza territorial de RN, Schalper valoró la capacidad del partido para llevar a cabo elecciones presenciales en más de 140 locales de votación en todo el país.



"Para mí es una alegría muy grande que RN sea capaz -con todas las dificultades que tiene la política- de parar una elección nacional con más de 140 locales de votación", resaltó.



Agregó que esta demostración de fuerza territorial es una prefiguración de lo que espera ver en las elecciones municipales del próximo año, destacando la importancia de las raíces en la centroderecha y la derecha para lograr una vocación de mayoría necesaria para volver al gobierno y alcanzar la mayoría en Chile.

PURANOTICIA